Ahogyan arról beszámoltunk, a Magyarországot Szerbiával összekötő gázvezeték közelében, a Déli Áramlat mellett négy táskában robbanószert találtak. Ezt követően Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot, a szerb hatóságok pedig nyomozást indítottak.
Támadások sora a Török Áramlat ellen: nem ez volt az első eset
Dróntámadási kísérlet érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét. A Gazprom közlése szerint a támadást sikerült elhárítani, így a gázexport szempontjából meghatározó infrastruktúrában nem keletkezett kár. A történtek nem előzmény nélküliek: az elmúlt időszakban több támadási kísérletről is beszámoltak a Török Áramlat infrastruktúrája ellen, amelyek miatt Magyarország energiaellátása is veszélybe került.
A merényletkísérlet kapcsán ukrán érintettség merült fel. Amennyiben a nyomozás azt állapítja meg, hogy nem Szerbia volt az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor egyértelművé válik, hogy a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő – nyilatkozta korábban Pásztor Bálint.
A Magyarországra érkező gázszállítás ezen az útvonalon akár teljesen leállhatott volna, ami komoly ellátásbiztonsági és gazdasági következményekkel járt volna, különösen a téli felkészülés és a gáztárolók feltöltése szempontjából. A Török Áramlat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kulcsszerepet játszik Magyarország energiaellátásában: ezen az útvonalon érkezik a hazai földgázellátás jelentős része, évente mintegy nyolcmilliárd köbméter, és a régió ellátásában is meghatározó szerepet tölt be.
A Török Áramlat a Fekete-tenger alatt köti össze Oroszországot Törökországgal. A vezeték éves tervezett kapacitása 31,5 milliárd köbméter, amelyen keresztül a Gazprom földgázt szállít Törökországba, valamint a törökországi tranziton át Dél- és Kelet-Európa több országába, köztük Magyarországra és Szlovákiába. A rendszer két vezetékszálból áll, amelyek egyenként évi 15,75 milliárd köbméter gáz továbbítására képesek.
A mostani eset nem előzmények nélküli. Az ukránok már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen. Kiderült, az ukrán hadsereg akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij azt akarta, hogy az ukránok kettős merényletet hajtsanak végre.
Ukrajna 2025-ben több alkalommal is dróntámadást kísérelt meg a Török Áramlathoz kapcsolódó létesítmények ellen a Krasznodari területen. Január 13-án kilenc drón próbált támadást végrehajtani egy kompresszorállomás ellen, ezek többségét megsemmisítették, egy roncs kisebb károkat okozott, de a működés nem állt le. Március 1-jén és március 11-én a Russzkaja kompresszorállomást érte támadási kísérlet, de az orosz légvédelem ezeket is elhárította, így a gázszállítás zavartalan maradt.
Áprilisban a Korenovszkaja kompresszorállomás ellen indítottak nyolc drónnal támadást, amelyet szintén kivédtek. Ugyanezen az éjszakán egy másik, Tyemrjuknál található gázelosztó állomást is célba vettek, de a drónokat még az objektum közelébe jutás előtt megsemmisítették. Egy másik közlés szerint ugyanebben az időszakban a Kék Áramlathoz tartozó egyik kompresszorállomást is támadás érte, de ott sem történt fennakadás az ellátásban.
Az orosz fél szerint ezeknek a támadási kísérleteknek a célja az európai irányú gázszállítás megzavarása volt, és több hasonló akció történt dél-oroszországi energetikai létesítmények ellen. Egyes esetekben a lelőtt drónok roncsai kisebb tüzeket okoztak, de a működés egyik alkalommal sem állt le.
Borítókép: Támadási kísérlet érte a Török Áramlat gázvezetékhez tartozó létesítményt (illusztráció) (Forrás: AFP)
