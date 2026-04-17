Nagy Márton visszavonul a politikától

A Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette, hogy a nemzetgazdasági miniszter visszavonul a politikától. Nagy Márton Facebook-oldala már nem elérhető.

2026. 04. 17. 10:09
Péntek reggelre elérhetetlenné vált Nagy Márton közösségi oldala – számolt be az Index.

Budapest, 2026. március 26. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyitóbeszédet mond a V4 Space & Defense Festival 2026 űr- és védelmi ipari rendezvényen a Bálna Budapest rendezvényközpontban 2026. március 26-án. MTI/Kocsis Zoltán
A portál érdeklődésére a Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette: nem felfüggesztés történt, hanem törlés.

Nagy Márton közölte, hogy visszavonul a politikától.

A tárcavezető 2022 májusától gazdaságfejlesztési miniszter volt, jelenlegi tisztségét 2024 óta tölti be – idézte fel az Index.

Nem Nagy Márton az egyetlen, aki abbahagyja a politizálást: korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is közölte, hogy miután nem nyerte meg az egyéni körzetét, visszavonul a politikától, és visszamegy tanítani.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
