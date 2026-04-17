Nagy Márton visszavonul a politikától

Péntek reggelre elérhetetlenné vált Nagy Márton közösségi oldala – számolt be az Index.

A portál érdeklődésére a Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette: nem felfüggesztés történt, hanem törlés.

Nagy Márton közölte, hogy visszavonul a politikától.

A tárcavezető 2022 májusától gazdaságfejlesztési miniszter volt, jelenlegi tisztségét 2024 óta tölti be – idézte fel az Index.

Nem Nagy Márton az egyetlen, aki abbahagyja a politizálást: korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is közölte, hogy miután nem nyerte meg az egyéni körzetét, visszavonul a politikától, és visszamegy tanítani.