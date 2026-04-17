Erős vállalást tett a Tisza: ekkor jöhet az euró

A csatorna annak kapcsán kereste meg Kármán Andrást, hogy szerdán találkozott Varga Mihály jegybankelnökkel. Elmondása szerint ezen a találkozón előkerült a Tisza Párt programja, melynek kardinális pontja az euró bevezetése és egyetértettek abban, hogy ennek sok kedvező hatása lenne, csökkenti a kamatokat, az inflációs várakozásokat mérsékelni fogja, kiszámítható árfolyamalakuláshoz vezet – számol be a Portfolió.

A politikus a magyar euró kilátásaival kapcsolatban az RTL Híradó csütörtöki adásában úgy nyilatkozot,

a hangsúly azon van, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről.

Kármán nem zárta ki azt, hogy ez akár korábban is megtörténhet – idézte a Portfolió.

Egyelőre marad az árréstop

Az új kormány politikusa az árstabilitást nem kormányzati intézkedésekkel akarja elérni.

Ezek az állami beavatkozások hosszú távon nem összeegyeztethetőek egy jól működő piacgazdasággal, így a célunk az lesz, hogy ezekre ne legyen szükség és kivezetésre kerüljenek

– fogalmazott.

Az árrésstopot viszont meghosszabbítanák, olyan kivezetési módban gondolkodnak, amely nem okoz többletterhet. Ez valószínűleg május 31-én még nem fog megtörténni, mert az időpont nagyon közel van – mondta.

Miként lapunk is megírta, Magyar Péter épp csütörtök este jelentette be, hogy az üzemanyagoknál egyelőre marad a védett ár.