Erős vállalást tett a Tisza: ekkor jöhet az euró

A csatorna annak kapcsán kereste meg Kármán Andrást, hogy szerdán találkozott Varga Mihály jegybankelnökkel. Elmondása szerint ezen a találkozón előkerült a Tisza Párt programja, melynek kardinális pontja az euró bevezetése és egyetértettek abban, hogy ennek sok kedvező hatása lenne, csökkenti a kamatokat, az inflációs várakozásokat mérsékelni fogja, kiszámítható árfolyamalakuláshoz vezet – számol be a Portfolió.
A politikus a magyar euró kilátásaival kapcsolatban az RTL Híradó csütörtöki adásában úgy nyilatkozot,
a hangsúly azon van, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről.
Kármán nem zárta ki azt, hogy ez akár korábban is megtörténhet – idézte a Portfolió.
Egyelőre marad az árréstop
Az új kormány politikusa az árstabilitást nem kormányzati intézkedésekkel akarja elérni.
Ezek az állami beavatkozások hosszú távon nem összeegyeztethetőek egy jól működő piacgazdasággal, így a célunk az lesz, hogy ezekre ne legyen szükség és kivezetésre kerüljenek
– fogalmazott.
Az árrésstopot viszont meghosszabbítanák, olyan kivezetési módban gondolkodnak, amely nem okoz többletterhet. Ez valószínűleg május 31-én még nem fog megtörténni, mert az időpont nagyon közel van – mondta.
Miként lapunk is megírta, Magyar Péter épp csütörtök este jelentette be, hogy az üzemanyagoknál egyelőre marad a védett ár.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!