Erős vállalást tett a Tisza: ekkor jöhet az euró

Magyarország négy éven belül készen áll az euróra, az új kormány megteremti az euróbevezetés feltételeit - nyilatkozta az RTL-en Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere. A leendő kormány tervei között szerepel ahogy fogalmazott a piactorzító beavatkozások megszüntetése, de az élelmiszerek árrésstopja egyelőre marad.

Munkatársunktól
2026. 04. 17. 9:32
Fotó: David Franklin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A csatorna annak kapcsán kereste meg Kármán Andrást, hogy szerdán találkozott Varga Mihály jegybankelnökkel. Elmondása szerint ezen a találkozón előkerült a Tisza Párt programja, melynek kardinális pontja az euró bevezetése és egyetértettek abban, hogy ennek sok kedvező hatása lenne, csökkenti a kamatokat, az inflációs várakozásokat mérsékelni fogja, kiszámítható árfolyamalakuláshoz vezet – számol be a Portfolió.

A politikus a magyar euró kilátásaival kapcsolatban az RTL Híradó csütörtöki adásában úgy nyilatkozot,

a hangsúly azon van, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről.

Kármán nem zárta ki azt, hogy ez akár korábban is megtörténhet – idézte a Portfolió.

Egyelőre marad az árréstop

Az új kormány politikusa az árstabilitást nem kormányzati intézkedésekkel akarja elérni. 

Ezek az állami beavatkozások hosszú távon nem összeegyeztethetőek egy jól működő piacgazdasággal, így a célunk az lesz, hogy ezekre ne legyen szükség és kivezetésre kerüljenek

 – fogalmazott. 

Az árrésstopot viszont meghosszabbítanák, olyan kivezetési módban gondolkodnak, amely nem okoz többletterhet. Ez valószínűleg május 31-én még nem fog megtörténni, mert az időpont nagyon közel van – mondta.

Miként lapunk is megírta, Magyar Péter épp csütörtök este jelentette be, hogy az üzemanyagoknál egyelőre marad a védett ár.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

