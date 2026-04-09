Orbán Viktor: Találkozunk Debrecenben!

Ma újabb állomással folytatódik Orbán Viktor jelentős tömegeket megmozgató országjárása, amely a kampány hajrájában a vasárnapi választás előtti mozgósítást erősíti.

Ma 18 órakor találkozzunk Debrecenben! Mutassuk meg együtt, hogy április 12-én a Fidesz a biztos választás!

– írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Az eseménynek a Dósa nádor tér ad otthont.

Április 10-én, pénteken Székesfehérvár lesz a következő állomás, ahol 18 órától a Városháza téren várják a résztvevőket. A kampányfinis csúcspontjaként április 11-én, szombaton 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren rendezik meg a záróeseményt.

