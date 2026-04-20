Óriási káosz Budapesten: beszakadt az úttest a Róbert Károly körúton, délutánig tart a kármentés

„Csőtörés és sávlezárás a Róbert Károly körúton. Megsérült egy 300 mm átmérőjű azbesztcement vezetékünk a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút 40.-nél” – tájékoztatott a Fővárosi Vízművek. Mint írták: a javításhoz lezárták az Árpád híd felé vezető két külső sávot a Pap Károly utca és a Teve utca között. A helyszínen a hatóság tereli a forgalmat, a környéken jelentős forgalmi torlódás várható.

– A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottunk a Pap Károly utca 4–6.-nál, a gyógyszertár előtt. Szakembereink kizárták a sérült vezetéket, a csőtörés vízhiányt okoz a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban.

A csősérülés javításával várhatóan a délutáni órákban készülnek el, azonban az időpont csak tájékoztató jellegű. Továbbra is az Árpád híd felé vezető két külső sávra terjed ki a forgalmi korlátozás

A rendőrség közleménye szerint 2026. április 20-án 5 óra 35 perc körül Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt az úttest beszakadt. A helyszínt a BKK munkatársai körbezárták, a Fővárosi Vízművek szakemberei megkezdték a kárfelmérést.