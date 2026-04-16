Pénteken kezdődnek az egyeztetések az Országgyűlés alakuló üléséről

Április 17-én, pénteken megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Országgyűlés Hivatala.
Az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek
- a mandátumigazolás előkészítése,
- az esküokmányok aláírásának menete,
- az alakuló ülés előkészítése,
- az ülésrend meghatározása,
- a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
- az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,
továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.
A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.
