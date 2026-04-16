Pénteken kezdődnek az egyeztetések az Országgyűlés alakuló üléséről

A tárgyalások alatt többek között az Országgyűlés ülésrendje és a bizottsági rendszer kialakítása is téma lesz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 12:54
Április 17-én, pénteken megkezdődnek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Országgyűlés Hivatala.

Budapest, 2026. február 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án. A kormányfő mögött Kövér László házelnök. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek

  • a mandátumigazolás előkészítése,
  • az esküokmányok aláírásának menete,
  • az alakuló ülés előkészítése,
  • az ülésrend meghatározása,
  • a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
  • az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,

továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Borítókép: Az Országház (Fotó: Getty Images/NurPhoto/Mateusz Wlodarczyk)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
