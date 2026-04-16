Kós Hubert üzent, miután az öccse és a jó barátja csatázik a trónjáért

Háton Kós Hubert egyeduralkodó idehaza, a 200 méteren olimpiai bajnok klasszis mindhárom távon országos csúcstartó ebben az úszásnemben. Ezúttal azonban nem utazott haza az Egyesült Államokból a soproni országos bajnokságra, inkább amerikai edzője, Bob Bowman irányítása mellett készül tovább a nyári Európa-bajnokságra. Távollétében izgalmasan alakulnak a dolgok hátúszásban.

Kovács Benedek a jóbarátja, Kós Hubert öccsével csatázik 100 háton is az ob-n. Fotó: Istvan Derencsenyi

Az ob első napján, szerdán 50 háton már kaptunk ízelítőt abból, hogy a pécsiek kétméteres úszója, Jászó Ádám, valamint Kovács Benedek és Kós Olivér küzdelméről szólnak majd az úszásnem csatái. A sprinttávon ebben a sorrendben végeztek a dobogós helyeken. A 100 hát ma délelőtti előfutamában pedig újra ők hárman úszták a legjobb három időt. A hosszabb távon Kovács 54,37 másodperccel az első helyen jutott tovább, mögötte Kós Olivér 54,93-mal végzett másodikként, a harmadik pedig Jászó lett 55,17-tel. Este a középdöntőben folytatják.

Kós Hubert melyik ujjába harapjon?

A háton kibontakozó küzdelem érdekessége, hogy a BVSC-s Kovács Benedek Kós Hubert egyik legjobb barátja, míg Olivér az öccse.

Kós Hubert büszke az öccsére és a jóbarátjára. Fotó: Instagram

Kós Hubert közvetlenül a 2024-es olimpiai bajnoki címe után is üzent a párizsi játékokról lemaradó, Eb-ezüstérmes Kovács Benedeknek, hogy őt hiányolta a döntőből, és a Los Angeles-i olimpián vele együtt szeretne küzdeni az érmekért. Olivér pedig Hubert nyomában jár: a tavalyi ob-n először versenyeztek együtt, azóta pedig már ő is az Egyesült Államokban készül a Northwestern Egyetemen.

Az 50 hát szerdai döntője után, amelyen Kovács ezüst-, Olivér pedig bronzérmes lett, Kós Hubert az Instagram-oldalán üzent haza büszkén, megosztva a 24 óráig látható történetek között a két, számára fontos úszó közös dobogós képét.

Most 100 háton folytatódhat Kovács Bendegúz és Kós Olivér (meg persze Jászó Ádám) csatája Kós Hubert trónjáért, aki természetesen tavaly aranyérmes volt a számban, így a távollétében a trónja üres, de az 52,2 másodperces országos csúcsa aligha forog veszélyben.