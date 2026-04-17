Megkezdődtek az egyeztetések az új Országgyűlésről

A parlamenti pártok elnökeivel folytatott egyeztetéseinek megfelelően a köztársaság elnökének felkérésére ma megkezdődtek az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásai – számolt be Sulyok Tamás.
A köztársasági elnök közölte: az újonnan megalakuló parlament hivatali munkáját megalapozó megbeszéléseket a hagyományoknak megfelelően a Sándor-palota főigazgatója nyitja meg és az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.
Eredményes, előremutató, Magyarország javát szolgáló munkát kívánok mindannyiuknak!
– írta a közösségi oldalán Sulyok Tamás.
Mint megírtuk, az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján az előzetes egyeztetés fontosabb témakörei
- a mandátumigazolás előkészítése,
- az esküokmányok aláírásának menete,
- az alakuló ülés előkészítése,
- az ülésrend meghatározása,
- a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
- az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,
továbbá szóba kerülnek külügyi és a diplomáciai testületeket érintő kérdések.
