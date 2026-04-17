Megkezdődtek az egyeztetések az új Országgyűlésről

A parlamenti pártok elnökeivel folytatott egyeztetéseinek megfelelően a köztársaság elnökének felkérésére ma megkezdődtek az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásai – számolt be Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök közölte: az újonnan megalakuló parlament hivatali munkáját megalapozó megbeszéléseket a hagyományoknak megfelelően a Sándor-palota főigazgatója nyitja meg és az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Eredményes, előremutató, Magyarország javát szolgáló munkát kívánok mindannyiuknak!

– írta a közösségi oldalán Sulyok Tamás.

Mint megírtuk, az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján az előzetes egyeztetés fontosabb témakörei

a mandátumigazolás előkészítése,

az esküokmányok aláírásának menete,

az alakuló ülés előkészítése,

az ülésrend meghatározása,

a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,

az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,

továbbá szóba kerülnek külügyi és a diplomáciai testületeket érintő kérdések.

