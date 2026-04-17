sulyok tamássándor - palotaVálasztás 2026országgyűlésköztársasági elnök

Megkezdődtek az egyeztetések az új Országgyűlésről

Előkészítik az alakuló ülést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 10:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A parlamenti pártok elnökeivel folytatott egyeztetéseinek megfelelően a köztársaság elnökének felkérésére ma megkezdődtek az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásai – számolt be Sulyok Tamás.

Sulyok Tamás köztársasági elnök
Sulyok Tamás köztársasági elnök. Fotó: Ladóczki Balázs

A köztársasági elnök közölte: az újonnan megalakuló parlament hivatali munkáját megalapozó megbeszéléseket a hagyományoknak megfelelően a Sándor-palota főigazgatója nyitja meg és az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Eredményes, előremutató, Magyarország javát szolgáló munkát kívánok mindannyiuknak!

– írta a közösségi oldalán Sulyok Tamás.

Mint megírtuk, az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján az előzetes egyeztetés fontosabb témakörei

  • a mandátumigazolás előkészítése,
  • az esküokmányok aláírásának menete,
  • az alakuló ülés előkészítése,
  • az ülésrend meghatározása,
  • a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
  • az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,

továbbá szóba kerülnek külügyi és a diplomáciai testületeket érintő kérdések.

Borítókép: Egyeztetés a parlament alakuló üléséről (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
