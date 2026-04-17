nemzeti választási bizottságmagyarországi románok országos önkormányzatválasztás

Országos nemzetiségi mandátumot adott ki az NVB

Országos nemzetiségi mandátum sorsáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 19:37
Illusztráció Fotó: Melinda Nagy Forrás: Shutterstock
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett országos nemzetiségi mandátumot adott ki pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024-es választásán Árgyelán Mihály a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége–Az Eleki Románokért Egyesület–Méhkeréki Románok Egyesülete–Szegedi Román Kulturális Egyesület közös listájáról szerzett mandátumot, de a képviselő március 16-án lemondott.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

Mivel a jelölőszervezet a rendelkezésre álló határidőn belül nem nevezte meg, kinek kéri kiadni a mandátumot, az NVB a lemondott képviselő mandátumát a listán soron következő jelöltnek, a lista 14. helyén szereplő Gurzó Gábornak adta ki.

Az NVB határozata nem jogerős, az ellen három napon belül lehet jogorvoslatot kérni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
