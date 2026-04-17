Országos nemzetiségi mandátumot adott ki az NVB

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett országos nemzetiségi mandátumot adott ki pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024-es választásán Árgyelán Mihály a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége–Az Eleki Románokért Egyesület–Méhkeréki Románok Egyesülete–Szegedi Román Kulturális Egyesület közös listájáról szerzett mandátumot, de a képviselő március 16-án lemondott.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

Mivel a jelölőszervezet a rendelkezésre álló határidőn belül nem nevezte meg, kinek kéri kiadni a mandátumot, az NVB a lemondott képviselő mandátumát a listán soron következő jelöltnek, a lista 14. helyén szereplő Gurzó Gábornak adta ki.