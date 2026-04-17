Magyar úton névvel tartottak gyűlést a jobboldali választási vereség után

A Nemzeti Maximumért és a PestiSrácok szervezésében Magyar úton elnevezéssel gyűlést tartottak a pesti Vértanúk terén. A kezdeményezéssel a nemzeti tábor szélesebb bevonását szeretnék elősegíteni közös jövőnk formálásába.

Fotó: Hatlacki Balázs

A gyűlésen felszólalt a leköszönő kormánypártokkal szemben több kritikát megfogalmazó Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszter biztos, aki a Fidesz–KDNP színeiben Józsefvárosban indult a választáson. De jelen volt Gajdics Ottó, a Hír TV műsorvezetője, Szabó Gergő, a PestiSrácok főmunkatársa, továbbá Gulyás Virág, Huth Gergely, Szalai Szilárd, Kertész Dávid, Perutek János, Nagy Feró és Stefka István is. Emellett fellépett Madaras Zsolt énekmondó.

Magyar úton gyűlés