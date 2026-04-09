Rendkívüli

Hatalmas tömeg, magyar zászlók tengere előtt beszél Orbán Viktor Debrecenben – kövesse nálunk a élőben!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Gajda AttilaMagyar Péter hazugságaipedofília

PedoTisza: az egész Tisza Pártra ráég a szegedi jelölt pedofilbotránya

A szülők aggódnak, féltik a gyermekeiket, de a politikus nem hajlandó nyilatkozni. Gajda Attila, Magyar Péter csongrádi jelöltje ráadásul részt vesz a Tisza oktatási programjának kidolgozásában.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyarország2026. 04. 09. 17:24
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Heves indulatokat váltott ki Gajda Attila korábbi ügye, miután nyilvánosságra kerültek a vele kapcsolatos információk: pedofil-bűncselekményben lehetett érintett. A politikus közösségi oldalát elárasztották a felháborodott hozzászólások, amelyek között számos éles, helyenként durva hangvételű megjegyzés is megjelent − írta meg a Délmagyarország.

Low angle view of a Serbian flag on a building in Belgrade
A vádakban szerb dokumentumokra hivatkoznak (Fotó: Sergio Amiti/Moment RF)

A kommentfolyam egyik visszatérő eleme a „Pedotisza” kifejezés, amely több hozzászólásban is felbukkan. A bejegyzések alatt többen nyíltan számon kérik a politikust, aki a vádak szerint 2013-ban egy kiskorúval közösült.

Gajda Attila érdemben nem reagált, a szokásos tiszás narratíva azonban működött: egy Facebook-posztban jelezte, hogy hamarosan lejárató cikkek jelennek majd meg róla, hazugságra és propagandára hivatkozott.

Az ügy kirobbanása után Gajda Attila nem adott részletes, minden felmerült kérdésben megnyugtató választ a vádakra és a közösségi médiában terjedő állításokra. Az érdemi reakció hiánya tovább erősíti a bizonytalanságot, ráadásul mintha Gajda hirtelen eltűnt volna a közéletből, ez pedig a Tisza-szimpatizánsoknak is feltűnt, ahogy azt sem, hogy nem válaszolt egyetlen kommentre sem, pedig többen szembesítették a megjelent ügyészségi dokumentumokkal.

Azért egyáltalán nem kellene a szőnyeg alá söpréssel elintézni egy ilyen ügyet. Nekem is van gyermekem, kifejezetten érdekelne, milyen ügy volt ez. Igenis elvárnám, hogy magyarázza el Gajda úr, hogy a bemutatott dokumentumok miért nem valósak. Igen súlyos vádak, amiket állítólag a Szerbiából származó papírok tartalmaznak.

 

Nekem gyerekem van, képviselő úr! Konkrét választ várnánk miért nem igazak a szerb dokumentumok? Köszönjük.

Hosszú bejegyzés. Bármiféle cáfolat/felmentő információ belefért volna…

A dühös kommentek egymás alatt sorjáznak, ami érthető:

A Délmagyarország birtokába került dokumentum szerint 2013-ban Gajda Attila ellen kiskorú ellen elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt nyomozást indított az újvidéki főügyészség. A büntetőeljárást a szerb büntető törvénykönyv 180. paragrafusa alapján rendelte el a hatóság. A szóban forgó szakasz a gyermekekkel való közösülés bűncselekményének elemeit határozza meg, és így szól: „Aki közösülést követ el, vagy annak megfelelő cselekményt tesz gyermekkel szemben, az öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.” A szerb jogszabályoknak megfelelően az ilyen és ehhez hasonló büntetőeljárások megindításáról a sértetteket kötelező értesíteni. Ez történt Gajda Attila ügyében is.

Nem elhanyagolható mozzanat, hogy Gajda jelenleg részt vesz a Tisza oktatási programjának kidolgozásában.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
