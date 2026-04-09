PedoTisza: az egész Tisza Pártra ráég a szegedi jelölt pedofilbotránya

Heves indulatokat váltott ki Gajda Attila korábbi ügye, miután nyilvánosságra kerültek a vele kapcsolatos információk: pedofil-bűncselekményben lehetett érintett. A politikus közösségi oldalát elárasztották a felháborodott hozzászólások, amelyek között számos éles, helyenként durva hangvételű megjegyzés is megjelent − írta meg a Délmagyarország.

A vádakban szerb dokumentumokra hivatkoznak (Fotó: Sergio Amiti/Moment RF)

A kommentfolyam egyik visszatérő eleme a „Pedotisza” kifejezés, amely több hozzászólásban is felbukkan. A bejegyzések alatt többen nyíltan számon kérik a politikust, aki a vádak szerint 2013-ban egy kiskorúval közösült.

Gajda Attila érdemben nem reagált, a szokásos tiszás narratíva azonban működött: egy Facebook-posztban jelezte, hogy hamarosan lejárató cikkek jelennek majd meg róla, hazugságra és propagandára hivatkozott.

Az ügy kirobbanása után Gajda Attila nem adott részletes, minden felmerült kérdésben megnyugtató választ a vádakra és a közösségi médiában terjedő állításokra. Az érdemi reakció hiánya tovább erősíti a bizonytalanságot, ráadásul mintha Gajda hirtelen eltűnt volna a közéletből, ez pedig a Tisza-szimpatizánsoknak is feltűnt, ahogy azt sem, hogy nem válaszolt egyetlen kommentre sem, pedig többen szembesítették a megjelent ügyészségi dokumentumokkal.

Azért egyáltalán nem kellene a szőnyeg alá söpréssel elintézni egy ilyen ügyet. Nekem is van gyermekem, kifejezetten érdekelne, milyen ügy volt ez. Igenis elvárnám, hogy magyarázza el Gajda úr, hogy a bemutatott dokumentumok miért nem valósak. Igen súlyos vádak, amiket állítólag a Szerbiából származó papírok tartalmaznak.

Nekem gyerekem van, képviselő úr! Konkrét választ várnánk miért nem igazak a szerb dokumentumok? Köszönjük.

Hosszú bejegyzés. Bármiféle cáfolat/felmentő információ belefért volna…

A dühös kommentek egymás alatt sorjáznak, ami érthető:

A Délmagyarország birtokába került dokumentum szerint 2013-ban Gajda Attila ellen kiskorú ellen elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt nyomozást indított az újvidéki főügyészség. A büntetőeljárást a szerb büntető törvénykönyv 180. paragrafusa alapján rendelte el a hatóság. A szóban forgó szakasz a gyermekekkel való közösülés bűncselekményének elemeit határozza meg, és így szól: „Aki közösülést követ el, vagy annak megfelelő cselekményt tesz gyermekkel szemben, az öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.” A szerb jogszabályoknak megfelelően az ilyen és ehhez hasonló büntetőeljárások megindításáról a sértetteket kötelező értesíteni. Ez történt Gajda Attila ügyében is.