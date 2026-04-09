Húsvétra várták haza Temesvárra az 57 éves M. Károlyt, de a férfi végül nem érkezett meg. A lánya, Izabella kezdett gyanakodni, hogy valami nincs rendben, miután a férfi albérlői azt állították, hogy nagypéntek hajnalán egy piros kisbusz vitte el a Császártöltésen található háztól – írja a Blikk.
Gyalázat! – megszólalt a szomszéd, aki látta, amikor megérkeztek a helyszínelők
A présház földes padlózata alá ásták el az 57 éves Károly holttestét.
Édesapám Császártöltésen vett egy házat, ott élt, és hogy könnyebb legyen az élete, a kis ház hátsó részébe befogadott albérlőként egy párt
– fejtette ki az ügy részleteit a férfi lánya. Hozzáfűzte azt is, hogy bár Károly albérlője korábban börtönben is volt és drogozott, az édesapja úgy vélte, mindenkinek jár második esély. „Ez lett a veszte” – fűzte hozzá, majd azzal folytatta, amikor az édesapja nem érkezett meg, az albérlőit hívta fel. Egyikük azt mondta, a férfi három napja elindult haza egy személyszállító mikrobusszal, de többet nem tudtak mondani.
A lány úgy sejtette, hogy az albérlők nem mondanak igazat, és bár reménykedett, hogy Károly életben van, úgy gondolta, bántalmazhatták vagy kirabolhatták. A környéken élők beszámolói szerint azonban az albérlők azt mondták,
hogy mindhármukat elrabolták csuklyás idegenek, csak nekik sikerült elmenekülni, míg Károlynak nem.
Április 8-án aztán nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök a császártöltési házhoz, lezárták a környéket, és helyszínelni kezdtek. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bizonyítékokat talált arra, hogy M. Károlyt meggyilkolták. Az ügyben két férfit elfogtak és őrizetbe vettek. Az egyik szomszéd erről azt mondta, ekkor már biztos volt benne, hogy nagy a baj. „… itt utoljára húsz éve történt ilyen gyalázat, amikor megmérgezték az akkor 28 éves Editkét, és a gyilkosa ki akarta lopni a holttestet a temetőből, mert félt, lebukik az exhumálás utáni boncolásnál. Akkor láttunk ilyen fehér ruhás rendőröket” – mondta a szomszéd, aki beszámolt arról is, hogy úgy tudja, a pincéből került elő Károly holtteste, elásták a présház földes padlózata alá.
„Gyalázat, beleborzongok, Károlr remek ember volt, jószívű, jó kedélyű. Nem tudom, miért ölték meg, mit láthatott, mit tudhatott, mit akarhattak tőle. Senki nem érdemel ilyen kegyetlen halált, a családjával együtt mi is gyászoljuk” – mondta a szomszéd a portálnak.
