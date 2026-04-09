Akár mínusz öt fokig is hűlhet a levegő a hétvégén, de van itt jó hír is

Az északias szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű.

Szombaton csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de az ország keleti felén néhol lehet zápor. A nappali órákban időnként élénk lökések kísérik a változó irányú szelet. A hajnali hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 fok között lesz, a Dunától keletre hűlhet le nagyobb területen 0 fok alá a levegő.