Nyugat felől frontális felhőzet érkezik pénteken, ami fokozatosan vastagodik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomolyfelhős idő lesz, estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég.
Akár mínusz öt fokig is hűlhet a levegő a hétvégén, de van itt jó hír is
Tavaszias, jellemzően napsütéses idő várható a hétvégén, bár pénteken még többfelé lehet felhős az ég. A hőmérséklet lassan emelkedik, vasárnap már 12 és 19 fok között alakul, de a hajnalok fagyosak lesznek, szombatra virradóra akár mínusz 5 fok is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Az északias szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű.
Szombaton csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de az ország keleti felén néhol lehet zápor. A nappali órákban időnként élénk lökések kísérik a változó irányú szelet. A hajnali hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 fok között lesz, a Dunától keletre hűlhet le nagyobb területen 0 fok alá a levegő.
További Belföld híreink
Délután 10 és 16 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra mínusz 3 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között várható.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!