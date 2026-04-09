Akár mínusz öt fokig is hűlhet a levegő a hétvégén, de van itt jó hír is

Tavaszias, jellemzően napsütéses idő várható a hétvégén, bár pénteken még többfelé lehet felhős az ég. A hőmérséklet lassan emelkedik, vasárnap már 12 és 19 fok között alakul, de a hajnalok fagyosak lesznek, szombatra virradóra akár mínusz 5 fok is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 09. 15:54
illusztráció Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
Nyugat felől frontális felhőzet érkezik pénteken, ami fokozatosan vastagodik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomolyfelhős idő lesz, estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég. 

Az északias szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű.

Szombaton csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de az ország keleti felén néhol lehet zápor. A nappali órákban időnként élénk lökések kísérik a változó irányú szelet. A hajnali hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 fok között lesz, a Dunától keletre hűlhet le nagyobb területen 0 fok alá a levegő. 

Délután 10 és 16 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra mínusz 3 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között várható.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Fábián Tibor
idezojelektiszás

Mi lesz, ha mindent elveszítesz?!

Fábián Tibor avatarja

Nyílt levél egy buborékban élő, magából kifordult és magára maradt gyémánt fokozatú tiszáshoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
