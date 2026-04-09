Exkluzív: új információkat kapott a Magyar Nemzet a szerbiai gázvezeték elleni támadásról

Egy fedél alatt élt az unokahúgával a Pest vármegyei férfi, de inkább becsalogatta az autójába, hogy kiélje rajta a beteges vágyait

Szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki az unokahúgának kábítószert adott, majd megerőszakolta.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 09. 12:48
illusztráció Forrás: Pexels
A többszörösen büntetett előéletű férfi egy Pest vármegyei városban élt egy fedél alatt a családjával és az unokahúgával. A vádlott 2022 májusában, hajnalban felébresztette a lányt, és megkérte, hogy menjen el vele a barátnőjéhez. 

A kocsiban a férfi a sértett kérésére egy cigarettát adott a lánynak, aki nem tudta, hogy abban marihuána van. A lány rosszul lett, mire a vádlott amfetamint adott neki, mondván, hogy majd attól jobban lesz. A lány ki akart szállni a kocsiból, azonban a vádlott ezt nem engedte, bezárta az ajtókat, majd az autóval egy távolabbi helyre ment.

A férfi a hátsó ülésre mászott, majd a sértettet szexuálisan bántalmazta. A lány kiabált, ezért a vádlott abbahagyta, majd a lányt egy benzinkúton kitette. A sértett otthon a szüleitől kért segítséget.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével és kábítószer-kereskedelem vétségével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

Bayer Zsolt avatarja

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
