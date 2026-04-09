A többszörösen büntetett előéletű férfi egy Pest vármegyei városban élt egy fedél alatt a családjával és az unokahúgával. A vádlott 2022 májusában, hajnalban felébresztette a lányt, és megkérte, hogy menjen el vele a barátnőjéhez.
Egy fedél alatt élt az unokahúgával a Pest vármegyei férfi, de inkább becsalogatta az autójába, hogy kiélje rajta a beteges vágyait
Szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki az unokahúgának kábítószert adott, majd megerőszakolta.
A kocsiban a férfi a sértett kérésére egy cigarettát adott a lánynak, aki nem tudta, hogy abban marihuána van. A lány rosszul lett, mire a vádlott amfetamint adott neki, mondván, hogy majd attól jobban lesz. A lány ki akart szállni a kocsiból, azonban a vádlott ezt nem engedte, bezárta az ajtókat, majd az autóval egy távolabbi helyre ment.
A férfi a hátsó ülésre mászott, majd a sértettet szexuálisan bántalmazta. A lány kiabált, ezért a vádlott abbahagyta, majd a lányt egy benzinkúton kitette. A sértett otthon a szüleitől kért segítséget.
Az Érdi Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével és kábítószer-kereskedelem vétségével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
