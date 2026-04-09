A Budapest, Keleti pályaudvarról kora reggel Szombathely felé induló vonaton akart utazni tavalyelőtt augusztus 20-án egy férfi, miután végigmulatta az éjszakát az ismerőseivel – írja az ügyészség. A jegyvizsgáló kérésére nem mutatta meg a jegyét, majd a vonaton lévő mosdóba ment be, ahova azonban beragadt.
Megkergette a kalauzt és szétverte a vécéfülkét, mert bezárta magát a vonaton a mosdóba a nagyon ideges fiatalember + videó
Felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki egy 35 éves férfival szemben a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádirata alapján, és kártérítésre is kötelezték, amiért egy vonaton rongált és megtámadott egy jegyvizsgálót.
Ekkor ideges lett és artikulálatlan üvöltözés közepette a mosdó ajtaját és falát kezdte ütni-verni. Közben a vonat megérkezett a kelenföldi vasútállomásra. Végül úgy jutott ki a mellékhelyiségből, hogy annak ajtaján egy nyílást ütött, és azon átnyúlva az ajtót kívülről kinyitotta. Ezután fenyegetőzve leszállt a vonatról, és – mivel azt hitte, a kalauz zárta be őt – a jegyvizsgálóra támadt, aki futva menekült.
A terhelt utolérte a sértettet és hátulról két kézzel meglökte, majd ismét felszállt a vonatra. Ezután a mosdóajtó leszakított darabját a peronon maradó kalauz felé hajította. A férfi közel 900 ezer forintos kárt okozott.
Az időközben értesített rendőrök elfogták az erőszakos férfit. A Budapest XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével és rongálással vádolta meg vádiratában.
A Budai Központi Kerületi Bíróság – az ügyészség indítványának megfelelően – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben 1 év 3 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. Emellett a bíróság kötelezte a vádlottat az okozott kár megtérítésére is. A határozat jogerős.
Az esetről videó is készült.
