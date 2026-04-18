Repedezik az önkormányzati „adóbojkott”

Pintér Bence, Győr polgármestere bejelentette, hogy a város április 15-én határidőre befizette az esedékes, mintegy 5 milliárd forintos részletet. A városvezető rámutatott: a befizetés elmaradása nem jelentett volna valós alternatívát, mivel az állam rövid időn belül inkasszóval levonta volna az összeget az önkormányzat számlájáról.

A döntés hátterében tehát nem politikai megfontolás, hanem gyakorlati szempontok álltak. A polgármester hangsúlyozta, hogy az inkasszó nemcsak elkerülhetetlen lett volna, hanem további költségeket is generált volna a város számára. A kamatokkal együtt ez közel 10 millió forintos többletkiadást jelentett volna, amelyet így más célokra – például óvodák felújítására – tudnak fordítani.

Győr helyzete különösen figyelemre méltó, hiszen a vidéki települések közül itt a legmagasabb a szolidaritási hozzájárulás összege: éves szinten 13 milliárd 100 millió forintot fizetnek be a központi költségvetésbe.

Ennek ellenére a város nem csatlakozott a befizetés megtagadását hirdető önkormányzatokhoz.

A polgármester ugyanakkor azt is jelezte, hogy a kérdés hosszabb távon politikai döntést igényel. Elmondása szerint egyeztetett a térség országgyűlési képviselőivel, és azt kérte: a parlament csökkentse a szolidaritási hozzájárulás mértékét.

Szombathely szintén a befizetés mellett döntött. A városháza közlése szerint a település a jogszabályoknak megfelelően, határidőre teljesítette kötelezettségét. Mint jelezték, ellenkező esetben a Magyar Államkincstár néhány napon belül automatikusan levonta volna az összeget, ráadásul kamatokkal növelve a terheket.

A városvezetés korábban többször is jelezte, hogy túl magasnak tartja a szolidaritási hozzájárulás mértékét, és annak csökkentését tartaná indokoltnak. Ennek ellenére a jelenlegi szabályozási környezetben nem láttak lehetőséget a befizetés elhalasztására vagy megtagadására.

Hasonlóan nyilatkozott Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán is, Zala vármegye székhelye is befizette az aktuális, negyedéves adót.

Ezzel párhuzamosan több önkormányzat – köztük Budapest, Szolnok, Szentes, Orosháza és Nagykanizsa – bejelentette, hogy nem fizeti be a hozzájárulást. A döntéseket különböző indokokkal támasztották alá: egyes helyeken a város működőképességének megőrzésére hivatkoztak, máshol politikai érveket fogalmaztak meg, illetve a következő kormány intézkedéseiben bíznak.