Rubint Réka: Jó lesz, ha Ukrajna kap meg mindent, mi pedig cserébe ehetjük a szennyezett gabonát? + videó

– Érdekes, hogy olyan emberek osztanak meg a miniszterelnök elleni posztokat, hozzászólásokat, hogy ők bizony jobbat, többet szeretnének, mint ami jelenleg van, akik az elmúlt tizenhat évben jól és biztonságban éltek – mutatott rá Rubint Réka, kiemelve, hogy ezek az emberek, akik most Orbán Viktor ellen fordultak, hozzájutnak olyan családjuttatásokhoz, támogatásokhoz, ami Európát tekintve is páratlan.

– Azt gondolják, ha itt történik egy váltás, holnap reggeltől már kolbászból fonják a kerítést is. Ez nem így lesz.

Ha történik egy váltás, akkor a külföldről érkező támogatás az nem Magyarországon fog landolni, hanem megy Ukrajnának, cserébe viszont fogyaszthatjuk a szennyezett búzát és gabonát, és ezer forintért tankolhatunk, milyen jó lesz, igaz?

– mutatott rá a fitneszedző, majd azzal folytatta: azok az influenszerek, akik a leghangosabbak jelenleg, majd mutatják a középső ujjukat, hogy nem erről volt szó?

– Akkor már késő lesz – húzta alá, majd azzal zárta, az elmúlt évekhez hasonlóan, ő maga most is a béke és a biztonság érdekében Orbán Viktor miniszterelnököt fogja támogatni.