A magyarok csak a Fidesztől várják a rezsicsökkentés fenntartását

Rubint Réka: Jó lesz, ha Ukrajna kap meg mindent, mi pedig cserébe ehetjük a szennyezett gabonát? + videó

A fitneszedző szerint megbánnák a biztonságban és jól élő magyarok, ha hátat fordítanak Orbán Viktornak.

2026. 04. 08. 10:50
– Érdekes, hogy olyan emberek osztanak meg a miniszterelnök elleni posztokat, hozzászólásokat, hogy ők bizony jobbat, többet szeretnének, mint ami jelenleg van, akik az elmúlt tizenhat évben jól és biztonságban éltek – mutatott rá Rubint Réka, kiemelve, hogy ezek az emberek, akik most Orbán Viktor ellen fordultak, hozzájutnak olyan családjuttatásokhoz, támogatásokhoz, ami Európát tekintve is páratlan.

– Azt gondolják, ha itt történik egy váltás, holnap reggeltől már kolbászból fonják a kerítést is. Ez nem így lesz.

Ha történik egy váltás, akkor a külföldről érkező támogatás az nem Magyarországon fog landolni, hanem megy Ukrajnának, cserébe viszont fogyaszthatjuk a szennyezett búzát és gabonát, és ezer forintért tankolhatunk, milyen jó lesz, igaz?

– mutatott rá a fitneszedző, majd azzal folytatta: azok az influenszerek, akik a leghangosabbak jelenleg, majd mutatják a középső ujjukat, hogy nem erről volt szó?

– Akkor már késő lesz – húzta alá, majd azzal zárta, az elmúlt évekhez hasonlóan, ő maga most is a béke és a biztonság érdekében Orbán Viktor miniszterelnököt fogja támogatni.

Borítókép: Rubint Réka (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
