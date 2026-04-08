Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Orbán Viktor: A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van a határon túli magyarok kezében is + videó

A miniszterelnök arra buzdította közösségi oldalán megjelent videójában a határon túli magyarokat, hogy éljenek szavazati jogukkal, hogy megmaradhassanak a 16 év alatt elért közös eredmények, a határon túli magyarság megmaradásáért indított programok.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 9:04
– A magyar nemzet fontos döntés előtt áll. Határon innen és határon túl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa – emlékeztetett új videójában Orbán Viktor. 

– A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az önök kezében is – hangsúlyozta a miniszterelnök. Üzenetében arra buzdította a határon túli magyarokat, hogy éljenek a szavazati jogukkal, hogy együtt megvédhessék a tizenhat év alatt elért közös eredményeket.

Ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak. Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák, ami éppen összenő a Kárpát-medencében

– nyomatékosította a kormányfő.

A miniszterelnök kifejtette, hogy minden magyar felelős minden magyarért, minden szavazat számít, és akár egyetlen szavazaton is múlhat, merre fordul Magyarország.

Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz–KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

– zárta videóüzenetét Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Ukrán fekete pénz a budiban

Bayer Zsolt avatarja

Még hogy a pénznek nincs szaga? De van!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
