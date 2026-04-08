Orbán Viktor: A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van a határon túli magyarok kezében is + videó

– A magyar nemzet fontos döntés előtt áll. Határon innen és határon túl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa – emlékeztetett új videójában Orbán Viktor.

– A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az önök kezében is – hangsúlyozta a miniszterelnök. Üzenetében arra buzdította a határon túli magyarokat, hogy éljenek a szavazati jogukkal, hogy együtt megvédhessék a tizenhat év alatt elért közös eredményeket.

Ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak. Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák, ami éppen összenő a Kárpát-medencében

– nyomatékosította a kormányfő.

A miniszterelnök kifejtette, hogy minden magyar felelős minden magyarért, minden szavazat számít, és akár egyetlen szavazaton is múlhat, merre fordul Magyarország.

Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz–KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

– zárta videóüzenetét Orbán Viktor.