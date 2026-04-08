Orbán Viktor: Sopronban találkozunk

Ma folytatódik Orbán Viktor hatalmas tömegeket vonzó országjárása, amely a kampány hajrájában újabb állomásokkal erősít rá a vasárnapi országgyűlési választás előtti mozgósításra.

A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Ráfordultunk a célegyenesre! Ma 18 órakor Sopronban találkozunk az országjáró nagygyűlésen. Ne hagyd ki!

A választókat részvételre buzdította, hangsúlyozva: „Mutassuk meg együtt, hogy a Fidesz a biztos választás!” Arra is felhívta a figyelmet, hogy április 12-én a kormánypárt támogatását kérik.

Az országjárás mai rendezvénye 18 órakor kezdődik a Fő téren.

A körút másnap, április 9-én Debrecenben folytatódik, ahol szintén 18 órára hirdettek nagygyűlést a Dósa nádor térre.

Április 10-én Székesfehérvár lesz a következő állomás: 18 órakor a Városház téren várják az érdeklődőket.

A kampányfinis csúcspontja a záróesemény lesz:

április 11-én, szombaton 19 órakor Budapest szívében, a Szentháromság téren

tartanak nagyszabású rendezvényt.

