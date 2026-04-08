Orbán Viktor: Sopronban találkozunk

Ma folytatódik Orbán Viktor hatalmas tömegeket vonzó országjárása, amely a kampány hajrájában újabb állomásokkal erősít rá a vasárnapi országgyűlési választás előtti mozgósításra.
A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Ráfordultunk a célegyenesre! Ma 18 órakor Sopronban találkozunk az országjáró nagygyűlésen. Ne hagyd ki!
A választókat részvételre buzdította, hangsúlyozva: „Mutassuk meg együtt, hogy a Fidesz a biztos választás!” Arra is felhívta a figyelmet, hogy április 12-én a kormánypárt támogatását kérik.
Az országjárás mai rendezvénye 18 órakor kezdődik a Fő téren.
A körút másnap, április 9-én Debrecenben folytatódik, ahol szintén 18 órára hirdettek nagygyűlést a Dósa nádor térre.
Április 10-én Székesfehérvár lesz a következő állomás: 18 órakor a Városház téren várják az érdeklődőket.
A kampányfinis csúcspontja a záróesemény lesz:
április 11-én, szombaton 19 órakor Budapest szívében, a Szentháromság téren
tartanak nagyszabású rendezvényt.
Borítókép: Orbán Viktor Szentesen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
