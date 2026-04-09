Sorozatos jogsértésben a csalást kiáltó Tisza

Miközben Magyar Péter és a baloldali média hónapok óta, tendenciózusan építi a „választási csalás” mítoszát, a választási szervek határozatai alapján a tények már egészen mást mutatnak: éppen a Tisza jelöltjeivel és hozzájuk köthető felületekkel szemben állapítottak meg tucatnyi jogsértést az illetékes szervek. Van itt szó gyermekek kampányeszközként való felhasználásáról, a választók megtévesztéséről, szervezett szállításra való felhívásról, brutális léptékű plakátrongálásról, gyanús pénzes borítékokról és még sok minden másról. A számok magukért beszélnek: a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 24 elmarasztaló határozatot hozott eddig, és még nincs is vége a kampánynak. Csak Magyar Péter tevékenységét négy különböző alkalommal találta jogsértőnek az NVB, azaz a pártelnök sorozatosan, több alkalommal is jogellenes eszközökkel kampányolt.

2026. 04. 09. 12:02
Ismeretes, hogy a magyar választójogi szabályozás egy sokszor kipróbált, többlépcsős jogorvoslati fórumrendszert alakított ki a fair és tiszta választások lebonyolítása érdekében, ahol a bíróságoké a végső szó. Mivel a választási bizottságok előtt kifogással bárki, így a tiszások, jelöltjeik, sőt szavazóik is élhetnek és élnek is, érdemes a handabandázás helyett a jogi tényekből kiindulni, ha az egyes pártok kampányának törvényességét tennénk mérlegre.

Jogerősen választási jogsértést követtek el a tiszások, amikor közösségi médiában próbálták megtéveszteni a választópolgárokat, és érvénytelen szavazásra buzdítottak egy szavazólap képe által. A Nemzeti Választási Bizottság szerint ez sértette a választás tisztaságát, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét. A tartalmat jellemzően tiszás Facebook-csoportokban terjesztették, a szimpatizánsaik onnan osztogatták tovább. A botrány elérte a párt felsővezetését is: Tanács Zoltán, a programalkotásért felelős alvezér adminisztrátora volt az egyik ilyen csoportnak, így személyes felelősségét is megállapította az NVB, eltiltotta a további jogsértéstől, valamint kötelezte a bejegyzés eltávolítására. Az ügyben Gulyás Gergely büntetőfeljelentést is tett, amellyel még a tiszás NVB delegált is egyetértett.

Magyar Péter jogsértését négy ügyben is jogerősen megállapította az NVB gyermekekkel való kampányolás miatt. Sőt, szinte a teljes tiszás vezérkart elmarasztalták, köztük Bódis Krisztát, Orbán Anitát, Radnai Márkot, Kapitány Istvánt, Pósfai Gábor operatív igazgatót és számos helyi jelöltet is. Bár a további jogsértéstől is eltiltották őket, a kifogásolt tartalmak nagy része a mai napig elérhető oldalaikon, a jogkövető szándék látszatára sem ügyelve.

Czipa András, Magyar Péter borsodi jelöltje a tiszás szeretetország jegyében ágvágóval esett neki választási plakátoknak Miskolc egyik forgalmas terén, közriadalmat keltve. Ezzel megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét, emiatt eltiltották a további jogszabálysértéstől is. Czipa tette csepp a tiszás tengerben: minden eddigit felülmúló mértékű a fideszes plakátok megrongálása, az esetek túlnyomó többségében – talán épp a TASZ plakátrongálóknak készült kisokosát követve – alattomban valósítják meg, de a jogsértés tényét több tucat esetben már megállapították.

Judák Zsolt országos botrányt kavaró, részben gyermekek előtt elhangzó, az emberi méltóságot súlyosan sértő hartai beszéde sem állta ki a törvényesség próbáját. Az alapelvi sérelmek jogerős megállapítása mellett őt is eltiltotta a választási bizottság a további jogsértéstől.

A várakozásoktól elmaradó választói aktivitást akár választási jogsértés árán is növelnék egyes tiszás Facebook-csoportokban. Egy németországi tiszás csoportban például szervezett telekocsis felhívásokkal sértették meg a vonatkozó előírásokat.

Emlékezetes egy tiszaszőlősi eset is, amely egy titokzatos boríték körül forgott. Egy azóta törölt Facebook-bejegyzés tanújelét adta annak, hogy egy névtelen vállalkozó 2 000 000 forintot adományozott kampánycélra a helyi Tisza-szigetnek. Az ügyben az illetékes választási bizottság és a Fidesz jelöltje is az Állami Számvevőszékhez fordult, mert felmerült a tiltott pártfinanszírozás gyanúja.

Már-már tendencia bizonyos ellenzéki polgármesterek elmarasztalása is, akik helyi közhatalmi pozíciójukkal visszaélve nyíltan kampányolnak a Tisza mellett, megsértve ezzel az esélyegyenlőség alapelvét.

A Tiszához köthető választási visszaélések mellett érdemes figyelmet szentelni azoknak a rendre sikertelen próbálkozásoknak is, amelyek során a Tisza próbál fogást találni a kormánypártokon. A jogi végzettségére oly büszke Magyar Péter és a jogi ügyekért felelős politikustársa, Melléthei-Barna Márton ügyvéd (egyben a párt listás képviselőjelöltje) a Tisza nevében eljárva sorra bukja el a jogorvoslati eljárásokat mind a bizottságoknál, mind a Kúrián. Egymás után születnek olyan kúriai végzések, amelyek kezdetleges jogi érvelés vagy formai-alaki hiányosságok miatt, érdemi vizsgálat nélkül kénytelenek elutasítani a copy-paste módszerrel készült, szakmailag alacsony színvonalú beadványaikat. Ha az állítólagos „választási csalásokra” vonatkozó vádaskodások is olyan megalapozott állításokon nyugszanak, mint amilyenek Melléthei-Barna beadványai, akkor valóban minden okuk megvan a választóknak arra, hogy megnyugodjanak: a választás tiszta és törvényes lesz.

A választás tisztasága nem sajtótájékoztatókon, Magyar Péter portréjával illusztrált posztokon és hangzatos, de üres nyilatkozatokban dől el, hanem a jogszabályok betartásán és a jogorvoslati fórumok döntésein. A példaként citált ügyek pedig azt mutatják: miközben a Tisza a választási rendszer egészét próbálja gyanúba keverni, addig a konkrét, bizonyított jogsértések leginkább náluk jelennek meg.

