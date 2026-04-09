Sorozatos jogsértésben a csalást kiáltó Tisza

Ismeretes, hogy a magyar választójogi szabályozás egy sokszor kipróbált, többlépcsős jogorvoslati fórumrendszert alakított ki a fair és tiszta választások lebonyolítása érdekében, ahol a bíróságoké a végső szó. Mivel a választási bizottságok előtt kifogással bárki, így a tiszások, jelöltjeik, sőt szavazóik is élhetnek és élnek is, érdemes a handabandázás helyett a jogi tényekből kiindulni, ha az egyes pártok kampányának törvényességét tennénk mérlegre.

Jogerősen választási jogsértést követtek el a tiszások, amikor közösségi médiában próbálták megtéveszteni a választópolgárokat, és érvénytelen szavazásra buzdítottak egy szavazólap képe által. A Nemzeti Választási Bizottság szerint ez sértette a választás tisztaságát, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét. A tartalmat jellemzően tiszás Facebook-csoportokban terjesztették, a szimpatizánsaik onnan osztogatták tovább. A botrány elérte a párt felsővezetését is: Tanács Zoltán, a programalkotásért felelős alvezér adminisztrátora volt az egyik ilyen csoportnak, így személyes felelősségét is megállapította az NVB, eltiltotta a további jogsértéstől, valamint kötelezte a bejegyzés eltávolítására. Az ügyben Gulyás Gergely büntetőfeljelentést is tett, amellyel még a tiszás NVB delegált is egyetértett.

Magyar Péter jogsértését négy ügyben is jogerősen megállapította az NVB gyermekekkel való kampányolás miatt. Sőt, szinte a teljes tiszás vezérkart elmarasztalták, köztük Bódis Krisztát, Orbán Anitát, Radnai Márkot, Kapitány Istvánt, Pósfai Gábor operatív igazgatót és számos helyi jelöltet is. Bár a további jogsértéstől is eltiltották őket, a kifogásolt tartalmak nagy része a mai napig elérhető oldalaikon, a jogkövető szándék látszatára sem ügyelve.

Czipa András, Magyar Péter borsodi jelöltje a tiszás szeretetország jegyében ágvágóval esett neki választási plakátoknak Miskolc egyik forgalmas terén, közriadalmat keltve. Ezzel megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét, emiatt eltiltották a további jogszabálysértéstől is. Czipa tette csepp a tiszás tengerben: minden eddigit felülmúló mértékű a fideszes plakátok megrongálása, az esetek túlnyomó többségében – talán épp a TASZ plakátrongálóknak készült kisokosát követve – alattomban valósítják meg, de a jogsértés tényét több tucat esetben már megállapították.