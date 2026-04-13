Teljes szélességében lezárták az M5-öst Ócsánál

Baleset miatt teljes útzár van az M5-ösön Ócsa közelében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Közleményük szerint

egy kamion és egy személyautó ütközött az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 27. és a 28. kilométer között.

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, a helyszínen vannak a mentők is.

