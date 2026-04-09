A szavazás napján tiszás provokátorokkal akarják megfélemlíteni a falvakban élő választókat Magyar Péterék

Erőszakos provokátorokat küldenek a falvakba Magyar Péterék, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre – ez derült ki a 444 cikkéből. Az írás szerint akár tízezer embert is kivezényelhetne a Tisza és a hozzá kapcsolódó több csoport, mégpedig azért, hogy befolyásolják a szavazókat. A demokráciában teljességgel példátlan akciót az állítólagos csalások megakadályozására hivatkozással szervezik. Magyar Péter egyébként az elmúlt napokban már megkezdte a hergelést: csalást emlegetett és megfenyegette a polgármestereket és a Fidesz helyi politikusait.

Munkatársunktól
2026. 04. 09. 16:31
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balazs
Demokratikus viszonyok között elképzelhetetlen akció körvonalazódik a Tisza Párt környékén, a szervezkedésről a 444 rántotta le a leplet. Eszerint akár tízezer ember is megjelenhet vasárnap különféle kistelepüléseken, elsősorban Kelet-Magyarországon. Nyilván ott, ahol a Fidesz erős. A cikk szerint a rengeteg ember elvben azért megy különféle falvakba, városokba, hogy megakadályozza az állítólagos választási csalásokat, valójában azonban másról lehet szó: arról, hogy megfélemlítsék a helyieket és befolyásolják őket.

Cikkében a 444 maga is felidézte, hogy négy évvel ezelőtt is próbálkozott hasonlóval a baloldali ellenzék, de akkor inkább szavazatszámlálónak jelentkeztek többen, elsősorban a liberális értelmiség soraiból. A portál szerint most azonban sokkal tömegesebb a szerveződés, koncentráltabban és jóval nagyobb létszámban mennek vasárnap a „legszakadtabb” térségekbe és településekre. Tímár Áron, az egyik részt vevő szervezet, a De! Akciócsoport egyik kezdeményezője a lapnak azt mondta: már több mint kétezren jelentkeztek hozzájuk. De vannak rajtuk kívül más csoportok is, és a Tisza Párt is aktivizálta magát, hogy több, ahogy ők nevezik, fürkészük legyen jelen hasonló megfigyelő szerepben a szavazóhelyiségek környékén.

Az aktivista szavaiból tehát egyértelművé válik, hogy Magyar Péterékkel összehangolva készülnek megszállni a falvakat és nyomást gyakorolni az ott élő választókra.

Csalásról beszélt, miután elmondta, hogy nem lehet csalni

Magyar Péter ugyanerről beszélt már több kampánygyűlésén, amikor hangsúlyozta, hogy minden településen lesznek olyan aktivistáik a választás napján, akik a szavazókörökön kívül, az utcákon figyelik majd az emberek mozgását, hogy megakadályozzák a visszaéléseket.

Ugyanakkor a tőle megszokott módon önmagát is cáfolta a csalások kapcsán tavaly augusztusban egy fórumon, ahol még azt mondta: „Én ott voltam a Fidesz-központban, elég közel ezekhez az emberekhez, 2022-ben nem csalták el. Volt párhuzamos szavazatszámláló rendszere a Fidesznek, ugyanaz jött ki, semmilyen csalás nem is lehetett.”

Börtönnel fenyegeti a polgármestereket Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke most viszont egyre többet beszél az állítólagos fideszes csalásokról. A közelmúltban a polgármestereket is megfenyegette a vasárnapi országgyűlési választás kapcsán. Magyar Péter levelében – amelyet Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó osztott meg – elsőként burkoltan azzal vádolta meg a települések vezetőit, hogy választási csalást akarnak elkövetni. Ezt követően pedig arra figyelmeztetett, hogy azok a polgármesterek, akik bármilyen módon részt vesznek országosan vagy helyben szervezett választási csalásokban, a törvény előtt fognak ezért felelni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
