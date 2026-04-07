Levélben fenyegeti a polgármestereket Magyar Péter

Maga Magyar Péter szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt kétségbeesetten készül a választási vereségre. A Tisza Párt elnöke ugyanis ezúttal a polgármesterek fenyegetésébe kezdett a vasárnapi országgyűlési választások kapcsán.
Magyar Péter levélben, amelyet Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó osztott meg, elsőként burkoltan azzal vádolja meg a települések vezetőit, hogy választási csalást akarnak elkövetni. Ezt követően pedig arra figyelmeztet,
azok a polgármesterek azonban, akik bármilyen módon részt vesznek országosan vagy helyben szervezett választási csalásokban, a törvény előtt fognak ezért felelni.
Vagyis a Tisza Párt elnöke nyilvánvaló bizonyíték nélkül vádolt meg több ezer településvezetőt, és a Tisza-kormány nevében bírósággal fenyegette meg őket.
A polgármester asszony a levélre válaszolva határozottan elutasította a vádakat, majd kiemelte,
nem tartom elfogadhatónak, hogy egy választási kampány részeként általános gyanúsítgatással és előre megfogalmazott fenyegetésekkel próbálják befolyásolni az önkormányzatok munkáját.
