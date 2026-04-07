Csengőhang készült a kampányhimnuszból + videó

– A legkirályabb csengőhang – mutatta meg új videójában Takács Péter, hogy csengőhang készült a Fidesz kampánydalából.

Az egészségügyi államtitkár telefonján, miközben a Fidesz kampányhimnusza szól, látszik a hívó fél kijelzése: Magyarország.

Hí a haza

– mondja az országgyűlési képviselőjelölt, mielőtt felveszi a telefont.

– Itt vagyok! Persze, persze! Tudom, mi a dolgom, két X a Fideszre! Vasárnap találkozunk – mondja a telefonba Takács Péter, aki azt is megosztotta, honnan lehet letölteni a csengőhangot.