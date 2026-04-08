Békés Márton: Április 12-én arról döntünk, hogy kiben bízunk + videó

Békés Márton az április 12-i választással kapcsolatban arról beszélt, hogy a szavazók alapvetően bizalmi döntést hoznak.

– Most tavasszal arról döntünk, hogy kiben bízunk – fogalmazott a XXI. Század Intézet igazgatója, majd fontos kérdéseket tett fel.

Megbíznál olyasvalakiben, aki megbukott férjként, apaként, vállalatvezetőként? Vagy olyat választanál, aki már letett valamit az asztalra és egy kipróbált államférfi?

– mutatott rá a különbségre Orbán Viktor és Magyar Péter között.

– üzente Békés Márton.