Elkóborolt a 7-es busz, Kelenföld helyett a Balaton partján parkol

Fotó: Faludi Koppány

Nosztalgia vagy navigációs hiba?

Aki tehát a napokban a Balatonnál jár, ne lepődjön meg, ha a nádas mellett hirtelen úgy érzi, fel kell mutatnia a bérletét! Lehet, hogy a 7-es busz csak egy kis szabadságra vágyott a pesti beton után, és végre megtalálta az utat a szabadság felé, még ha ez a menetrend szerint lehetetlen is.

Valószínűleg egyébként egy gyűjtő féltett kincseiről van szó, esetleg arról, hogy a kimustrált járműveket megvették, rendbe hozták és kevesebb igénybevétellel járó feladatokra használják. Ezek az Ikarusok évtizedekig a budapesti közlekedés oszlopai voltak, és bár hivatalosan már régen leszerelték őket, úgy tűnik, még mindig képesek meglepetést okozni – még ha ehhez el is kell tévedniük egészen a magyar tengerig.