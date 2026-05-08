Egy nap pihenő után ma a kevésbé népszerű nyelvet tanulók is lezárhatják az érettségi első hetét

Nem mindenkinek kell szóbeli forduló

A matematika írásbelin – amelynek már elérhetőek a hivatalos megoldásai – a diákokra összesen két feladatsor várt, amelyeket 180 perc alatt kellett megoldaniuk. Az első részben 12 rövidebb feladat szerepelt, amelyekre 45 perc állt rendelkezésre. Ezek főként alapfogalmakra, egyszerűbb számításokra és logikai összefüggések felismerésére épültek. Itt maximum 30 pontot szerezhettek az érettségizők.

A második rész már komolyabb kihívást jelentett: itt 135 percük volt az érettségizőknek az összetettebb, többlépéses példák megoldására és 70 pont volt szerezhető. Ez a feladatlap két részből állt: az „A” rész három, egyenként 9–14 pontos feladatot tartalmazott, amik több részkérdésből álltak. A „B” rész szintén három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmazott, amelyekből csak kettőt kellett megoldaniuk a diákoknak.

A matematikai érettségin fontos különbség a többi tárggyal szemben, hogy

középszinten alaphelyzetben nincs szóbeli vizsga.

Ugyanakkor ha az írásbeli nem éri el a ketteshez szükséges 25 százalékot, de a vizsgázó legalább 12 pontot szerzett a 100 pontos feladatlapon, akkor még szóban javíthat.