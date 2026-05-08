Egy nap pihenő után ma a kevésbé népszerű nyelvet tanulók is lezárhatják az érettségi első hetét
Az érettségik ötödik napján német nyelvvel folytatódik a számonkérés. A pihenőnap után ma azoknak is szembe kell nézniük az idegennyelvi érettségivel, akik csütörtökön kimaradtak belőle. Ez után azonban minden diák végzett az idei érettségi szezon első hetével.
Nem mindenkinek kell szóbeli forduló
A matematika írásbelin – amelynek már elérhetőek a hivatalos megoldásai – a diákokra összesen két feladatsor várt, amelyeket 180 perc alatt kellett megoldaniuk. Az első részben 12 rövidebb feladat szerepelt, amelyekre 45 perc állt rendelkezésre. Ezek főként alapfogalmakra, egyszerűbb számításokra és logikai összefüggések felismerésére épültek. Itt maximum 30 pontot szerezhettek az érettségizők.
A második rész már komolyabb kihívást jelentett: itt 135 percük volt az érettségizőknek az összetettebb, többlépéses példák megoldására és 70 pont volt szerezhető. Ez a feladatlap két részből állt: az „A” rész három, egyenként 9–14 pontos feladatot tartalmazott, amik több részkérdésből álltak. A „B” rész szintén három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmazott, amelyekből csak kettőt kellett megoldaniuk a diákoknak.
A matematikai érettségin fontos különbség a többi tárggyal szemben, hogy
középszinten alaphelyzetben nincs szóbeli vizsga.
Ugyanakkor ha az írásbeli nem éri el a ketteshez szükséges 25 százalékot, de a vizsgázó legalább 12 pontot szerzett a 100 pontos feladatlapon, akkor még szóban javíthat.
Nehezebb volt, de teljesíthető a magyarérettségi
Az utóbbi évek vizsgáihoz képest nehezebb volt az idei magyar megméretés több pedagógus szerint is. A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi – amelynek már közzétették a hivatalos megoldásait –, összességében egy klasszikus feladatsor volt, ugyanakkor az elmúlt évekhez képest egy kissé nehezebb – mondta a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója, hozzátéve: az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte, és időben is teljesíthető volt.
A középszintű írásbeli feladatsor első részének és második részének részleteiről és feladatairól korábban már beszámoltunk.
Kiugró számokat hozott az érettségi
Az idei vizsgaidőszakban több mint 79 ezer végzős középiskolás ad számot tudásáról az érettségin.
A legtöbben rendes érettségi keretében vizsgáznak: a végzős diákok összesen 228 743 ilyen vizsgát tesznek, ami az összes megméretés 57,7 százalékát jelenti.
Jelentős az előre hozott vizsgák száma is, ebből összesen 139 757-et regisztráltak, ami a teljes vizsgaszám 35,3 százalékát adja. Emellett 17 822 szintemelő vizsgára is sor kerül.
Azok közül, akik már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, 5969-en ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek, míg a pótló- és javítóvizsgák száma együttesen 4128.
Az érettségi menete
Az írásbeli érettségi vizsgák jellemzően reggel 9 órakor kezdődnek, időtartamuk pedig tantárgytól és vizsgaszinttől függően 180 és 240 perc között alakul. A diákok közép- vagy emelt szinten tehetnek vizsgát, utóbbi a felsőoktatási felvételinél kiemelt jelentőségű, hiszen többletpontot jelenthet, sőt bizonyos szakok esetében elvárás is lehet.
A vizsgák alatt szigorú szabályok vannak érvényben, a nem engedélyezett segédeszközök használata pedig kizárást is maga után vonhat.
Mint ismert, a magyar, a matematika és a történelem után tegnap az angol nyelvvel folytatódott a tavaszi érettségi. Angolból középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en érettségiztek.
Az Eduline azt írja, a középszinten érettségizők szövegértésből többek között
- a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal,
- a népszerű íróval, Roald Dahllal,
- az ételfestékekkel és
- Monet festményeivel
kapcsolatos szövegeket kaptak.
A vizsga nyelvhelyességi részében a diákoknak többek között egy segítőkutyás történetbe, egy békáról és közgazdász-hallgatóról szóló viccbe és egy érdekes ausztrál, illetve új-zélandi szokásról szóló szövegbe kellett behelyettesíteniük a kifejezések nyelvtanilag helyes alakjait.
A tanulók az angolérettségi harmadik, hallás utáni szövegértés részében Ronald Reagan kedvenc vicceiről, betelefonálós rádióműsorról és a világ legidősebb, fogságban élő gorillájáról hallgattak meg egy-egy szöveget.
Az íráskészség feladat részben a középszinten vizsgázóknak egy fogorvosi időpontot kellett lemondaniuk e-mailben, illetve egy online csoportban a testvére evészavara kapcsán kellett üzenetet írniuk.
Mivel az emelt szintű vizsgát a diákok központilag írják, erről csak délután lesznek információk.
Minden idegen nyelvi érettségi írásbeli vizsgája közép- és emelt szinten egyaránt négy részből áll:
- olvasott szöveg értése,
- nyelvhelyesség,
- hallott szöveg értése,
- íráskészség.
Az egyes részekre jutó idő és pontszám azonban közép- és emelt szinten más és más.
Középszintű érettséginél:
- az olvasott szöveg értése 60 perces és maximum 33 pontos,
- a nyelvhelyesség 30 perces és 18 pontos,
- a hallott szöveg értése szintén 30 perces és 33 pontot ér,
- az íráskészség pedig 60 perces és 33 pontos.
Ezzel szemben az emelt szintű vizsgánál az első részre 70 perc, a másodikra 50 perc, a harmadikra 30 perc és a negyedik részre 90 perc jut. Mindegyik részre maximum 30 pont kapható.
A középszintű angolérettségin az íráskészségnél két fogalmazást, egy rövidebbet és egy hosszabbat kell írni.
A vizsga utolsó, íráskészség részében a diákok egyetlen segédeszközt használhatnak: egy egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt.
Aki emelt szintű érettségin legalább 60 százalékot elér, az a középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával egyenértékű. Ha az eredmény 40 és 59 százalék közé esik, akkor alapfokú (B1) komplex nyelvvizsgának felel meg. Ezért nem jár külön nyelvvizsga-bizonyítvány, hanem az érettségi bizonyítványban szerepel, hogy milyen szintnek felel meg az elért eredmény. Középszintű nyelvi érettségiért nem jár nyelvvizsga.
Tavaly a középszintű angolérettségin 46 355 vizsgázóból 460-an buktak meg, ez nagyjából 1 százalék. Ötösre 23 699 fő, négyesre 9380 fő, hármasra 7116 fő, kettesre 5344 fő vizsgázott. Emelt szinten a 16 785 rendes és előre hozott érettségizőből 164 diák bukott meg, míg 15 376-an jeles eredményt értek el, vagyis a 91 százalékuk ötöst kapott.
Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik – közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségi vizsgák feladatsorait a javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon hozzák nyilvánosságra. Ez azt jelenti, hogy a reggel nyolc, illetve kilenc órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsga másnapján reggel nyolc órakor, a délután két órakor kezdődő vizsgák esetében pedig a vizsgát követő nap délután két órakor. Az angol középszintű érettségi szövegértés, nyelvhelyesség és íráskészség részének nem hivatalos megoldásait viszont már meg lehet tekinteni.
