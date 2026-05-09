Román nyelven tett esküt az Orosházát Oroszországgal összekeverő tiszás képviselő
Az országgyűlési képviselőknek lehetőségük volt arra, hogy nemzetiségi nyelven tegyenek esküt az új parlament alakuló ülésén. Így románul mondta el az eskü szövegét az orosházi tiszás Gurzó Mária, akit korábban Kéri László „a helyi románnak” titulált.
2026. 05. 09. 14:36
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!