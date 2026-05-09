Új házelnököt választott a parlament, visszakerül az EU-zászló az Országházra + videó

Alelnököket is választott a Tisztelt Ház
A Tisza alelnöknek jelölte Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt.
A többi frakció is ad alelnököt: a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte, a képviselők pedig elfogadták a javaslatot.
- Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében született, 34 éves, Sopronban él, két gyermek édesanyja. Négy diplomája van és több mint húsz éve ügyvéd.
- Az 1993-as születésű Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanár elsőként lett az Országgyűlés első roma származású alelnöke. Tanári munkássága mellett a FreeDrom Egyesület elnöki székét is elfoglalta. A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett, földrajz-történelem szakos tanári diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. A gilvánfai tanoda vezetője, a magyarszéki általános iskola tanára és a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium munkatársa volt.
- A budapesti születésű Rák Richárd jogász vezeti a törvényalkotás koordinációját. Az új alelnök jogász, közgazdász, európai uniós szakjogász, a digitális jog tudományos doktora.
- Vitályos Eszter legutóbb az Orbán-kormány szóvivője volt, mától az Országgyűlés Fidesz által delegált alelnöke. A 47 éves, kétgyermekes jogász 2012 júliusáig az Országgyűlés Hivatalában kabinettitkári feladatokat látott el, majd a Miniszterelnökségen egy éven át a Parlamenti Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság szakmapolitikai főosztályvezetőjeként dolgozott. 2013-ban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jogi és gazdasági elnökhelyettese lett, később a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikáért felelős helyettes államtitkára lett. Majd 2018. május 22-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára. 2022-től a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára volt, majd 2024. április 1-jétől Magyarország kormányszóvivője, kormányzati kommunikációért felelős államtitkára volt.
- A 49 éves Latorcai Csabát ajánlotta a KDNP frakció az alelnöki poszt betöltésére. 2022-től parlamenti államtitkár, területfejlesztési miniszterhelyettes posztot töltött be az Orbán-kormányban. Politikai pályafutását 1998-ban a Miniszterelnöki Hivatalban kezdte, ott szerzetesrendi tanácsadóként tevékenykedett, majd ezt követően a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában vallásügyi referens, majd a Miniszterelnöki Hivatalban osztályvezető 2003-ig, a folytatásban 2006-tól 2010-ig az Országgyűlés Hivatala szakértőként alkalmazta. 2010–2014 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkáraként dolgozott. 2017-ig a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, majd 2018-ig a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára volt. A korábbi ciklusban 2018-tól 2022-ig az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára volt.
