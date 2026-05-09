Új házelnököt választott a parlament, visszakerül az EU-zászló az Országházra + videó

Alelnököket is választott a Tisztelt Ház

A Tisza alelnöknek jelölte Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt.

A többi frakció is ad alelnököt: a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte, a képviselők pedig elfogadták a javaslatot.