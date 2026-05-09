Rendkívüli

Új házelnököt választott a parlament, visszakerül az EU-zászló az Országházra + videó

Forsthoffer ÁgnesParlamentországgyűlési képviselő

Új házelnököt választott a parlament, visszakerül az EU-zászló az Országházra + videó

Forsthoffer Ágnes letette az esküt.

2026. 05. 09. 12:45
Fotó: Nemeth Andras Peter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alelnököket is választott a Tisztelt Ház

A Tisza alelnöknek jelölte Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt.

A többi frakció is ad alelnököt: a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte, a képviselők pedig elfogadták a javaslatot.

  • Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében született, 34 éves, Sopronban él, két gyermek édesanyja. Négy diplomája van és több mint húsz éve ügyvéd.
  • Az 1993-as születésű Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanár elsőként lett az Országgyűlés első roma származású alelnöke. Tanári munkássága mellett a FreeDrom Egyesület elnöki székét is elfoglalta. A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett, földrajz-történelem szakos tanári diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. A gilvánfai tanoda vezetője, a magyarszéki általános iskola tanára és a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium munkatársa volt.
  • A budapesti születésű Rák Richárd jogász vezeti a törvényalkotás koordinációját. Az új alelnök jogász, közgazdász, európai uniós szakjogász, a digitális jog tudományos doktora.
  • Vitályos Eszter legutóbb az Orbán-kormány szóvivője volt, mától az Országgyűlés Fidesz által delegált alelnöke. A 47 éves, kétgyermekes jogász 2012 júliusáig az Országgyűlés Hivatalában kabinettitkári feladatokat látott el, majd a Miniszterelnökségen egy éven át a Parlamenti Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság szakmapolitikai főosztályvezetőjeként dolgozott. 2013-ban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jogi és gazdasági elnökhelyettese lett, később a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikáért felelős helyettes államtitkára lett. Majd 2018. május 22-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára. 2022-től a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára volt, majd 2024. április 1-jétől Magyarország kormányszóvivője, kormányzati kommunikációért felelős államtitkára volt.
  • A 49 éves Latorcai Csabát ajánlotta a KDNP frakció az alelnöki poszt betöltésére. 2022-től parlamenti államtitkár, területfejlesztési miniszterhelyettes posztot töltött be az Orbán-kormányban. Politikai pályafutását 1998-ban a Miniszterelnöki Hivatalban kezdte, ott szerzetesrendi tanácsadóként tevékenykedett, majd ezt követően a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában vallásügyi referens, majd a Miniszterelnöki Hivatalban osztályvezető 2003-ig, a folytatásban 2006-tól 2010-ig az Országgyűlés Hivatala szakértőként alkalmazta. 2010–2014 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkáraként dolgozott. 2017-ig a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, majd 2018-ig a társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára volt. A korábbi ciklusban 2018-tól 2022-ig az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára volt.

További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: MTI)

add-square Megalakult az új parlament

Már pótköltségvetésről beszél a leendő pénzügyminiszter – Brüsszelnek próbálnak megfelelni?

Megalakult az új parlament 9 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekválság

Robert C. Castel: Az iráni blokád valódi célpontjai

Robert C. Castel avatarja

Az olajválságnál súlyosabb az ipari és mezőgazdasági alapanyag-ellátás krízise.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu