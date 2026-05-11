Tanács Zoltán az előző, konzervatív kormány érdemeit is méltatta a digitalizáció terén

A bizottság tagjai egyebek mellett arról kérdezték, hogy jelenleg miként vélekedik a robotizációról, mivel egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy sokan a folyamat miatt veszíthetik el a munkájukat. A leendő miniszter erre azzal felelt, hogy tartja ezt az állítását, bár a robotizáció mechanizmusa sokat változott néhány éven belül, és jelenleg az MI területén zajlik a legdinamikusabb fejlődés.

Arra a kérdésre, hogy tud-e azonosulni azzal az arrogáns hangnemmel, ahogy Magyar Péter miniszterelnök lemondásra szólította fel az államfőt, Tanács Zoltán azt válaszolta, hogy bár nem volt kellemes hallgatnia a miniszterelnök beszédének ezt a részét, összességében egyetért vele.