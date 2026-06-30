Hálapénzt fogadott el egy szolnoki orvos, bilincsben vitték el a rendőrök
Rendőrök lepték el hétfőn a szolnoki kórházat, ahonnan az egyik orvost bilincsben vitték el – írta meg a szoljon.hu. A hatóság tájékoztatása szerint a kardiológust hálapénz elfogadása közben értek tetten.
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