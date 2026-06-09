Van, aki megszüntetné, más megőrizné a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat

Az igazgató szerint ugyan országosan valóban több a középiskolai férőhely, mint a jelentkező diák, de ez nem jelenti azt, hogy minden intézményben megszűnt volna a verseny. Rámutatott: számos hat- és nyolcosztályos gimnáziumban ma is jelentős a túljelentkezés, így a jelenlegi felvételi eljárásnak továbbra is van létjogosultsága. Annak rendszerével kapcsolatban pedig elismerte, komoly terhet jelenthet a diákoknak, azonban még mindig viszonylag objektív módon képes kiválasztani a jelentkezők közül azokat, akik bekerülhetnek a nagy túljelentkezéssel működő intézményekbe.

Önmagában az általános iskolai bizonyítvány sok esetben nem elegendő a jelentkezők rangsorolására, mivel a legtöbb felvételiző kiváló eredményekkel rendelkezik, ráadásul a követelmények teljesítésére adott osztályzatok korántsem egységesek

– mutatott rá.

Horváth Péter ugyanakkor kifejtette, időről időre érdemes megvizsgálni, hogy az egyes hat- és nyolcosztályos gimnáziumok milyen eredményeket érnek el, és valóban indokolt-e fenntartásuk az adott térségben. Szerinte azokban az intézményekben, ahol a kompetenciamérések vagy más mutatók nem igazolják a képzési forma eredményességét, indokolt lehet a működés felülvizsgálata.

Hangsúlyozta ugyanakkor, szerinte nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi képzésben jobban, vagy csak átlagosan fejlődnek a diákok. – Az intézményeket egyenként kell vizsgálni, mert vannak olyan iskolák, ahol a modell jól működik, jelentős rá a társadalmi igény, és a felvételi helyekért komoly verseny folyik – hangsúlyozta.