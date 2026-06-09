Van, aki megszüntetné, más megőrizné a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat

Fontos elemnek nevezte a hátrányos helyzetű tanulók célzott, intézményesített támogatását, amely nélkül a meglévő egyenlőtlenségek az oktatási rendszerben könnyen újratermelődnek. Szerinte amennyiben a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok fennmaradnak, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek mérséklik a szegregációt, segítik a hátrányos helyzetű diákokat és biztosítják az átjárhatóságot. Emellett a felvételi rendszerben csökkenteni kell a családi háttér meghatározó szerepét.
A Nemzeti Pedagógus Kar szerint nagyon is van rá igény
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az előbbi két szervezethez képest máshogy látja a kérdést. A Révai Miklós gimnáziumba szintén jelentkezhetnek a fiatalok hatosztályos rendszerbe is, és igazgatóként azt látja: továbbra is jelentős társadalmi igény mutatkozik, amit a jelentkezési adatok is alátámasztanak. Szerinte a motiváltabb, ambiciózusabb diákok számára valós alternatívát jelentenek ezek az intézmények: a hatodik osztály környékén már jól látható, kik azok a tanulók, akik többet szeretnének kihozni magukból, ugyanakkor ezt nem minden általános iskola tudja biztosítani számukra.
Előfordulnak olyan iskolai közösségek is, ahol a jól teljesítő gyerekeket kiközösítik a társaik azért, mert kiemelkedően tanulnak
– mutatott rá.
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