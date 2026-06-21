Ilyen a magyar M.A.S.H. – Óriás repülővel hozták-vitték a honvédség mobil kórházát

Mintákat gyűjtött a terepen a mobil biolabor személyzete Fotó: Facebook/Magyar Honvédség

Közben a Mobil Biológiai Laboratórium több riasztást is kapott: járványgyanú esetén mintákat gyűjtöttek, vizsgáltak és azonosították a kórokozót. Egy másik esetben helyszíni mintavételezést végeztek, ahol a Megelőző Egészségügyi Csoport előzetesen azonosította a mintát, majd további vizsgálatra átadta a labornak.

A magyar tábor katona-egészségügyi képességeit, azok alkalmazását és eredményeit a gyakorlat során a minősítést végző NATO MEDEVAL bizottság tagjai folyamatosan figyelemmel kísérték.

Egy óriás is segített

A gyakorlat végrehajtásához szükséges eszközök, szakanyagok és a szakállomány egy része közúton, míg más része légi úton lett átcsoportosításva. A személyi állomány a Magyar Honvédség Airbus A319 repülőgépével utazott a Baltikumba, míg

a tábori kórház elemeit tartalmazó tizenkét darab konténert és négy darab gépjárművet a világ jelenlegi legnagyobb teherszállító repülőgépével, egy Antonov An–124 Ruszlánnal szállították ki Észtországba, majd a gyakorlat lezárultával vissza Magyarországra két fordulóban.

Az akár 120 tonna terhet szállítani képes An-124-esek a 2006-ban indított SALIS nemzetközi kezdeményezés keretében repülnek, amely a NATO és az Európai Unió tagállamai számára biztosít nehéz teherszállító kapacitást. A típus az orosz légierőben is szolgálatban áll.

Igazi óriás az An-124 Fotó: Zrínyi Média

Borítókép: Az óriási Antonov teherszállító repülőgép egyszerre akár több nagy katonai teherautót is elszállít (Fotó: Facebook/Magyar Honvédség)