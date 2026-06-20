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A Milek mennek, a Gripenek jönnek

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A Magyar Honvédségnél a héten lezárult egy korszak, egy utolsó díszelgőrepülést követően hivatalosan is búcsút vettek a Mi–24 harci és Mi–17 szállítóhelikopterektől Szolnokon, az MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál. A legendás típusok évtizedeken át szolgáltak, meghatározó szerepet játszva a hazai katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H145M és H225M helikopterek vették át. Kecskeméten pedig újabb két darab Gripen harcigép érkezésére készülnek, amellyel a bázis 18 gépes flottája teljessé válik.

Baranyai Gábor
2026. 06. 20. 11:11
Mil Mi-17 és Mi-24-es helikopterek búcsúrepülése Szolnokon Fotó: honvedelem.hu Forrás: Honvédelem.hu
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A 2016-ra megmaradt régi szovjet eredetű helikoptereket Oroszországban újították fel, öt darab Mi–17-es szállító és nyolc darab Mi–24-es harcihelikopter újulhatott meg némi korszerűsítés mellett. A gépekre nyolc év vagy kétezer repült óra garanciát vállalt a gyártó, ami mostanra lejárt.
 

A Mi–17-es és Mi–24-es helikopterek feladatait a közelmúltban szolgálatban állított 19 darab Airbus H145M könnyű és 16 darab H225M közepes katonai forgószárnyas vette át.

20250711 Szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Simon-Bózsik Anna hadnagy, Király Emese hadnagy
A kisebbik utód, az Airbus H145M Fotó: Polyák Attila

Griffek érkeznek

 

Jövő héten két új Gripen vadászgép érkezik a kecskeméti repülőbázisra, tovább erősítve a Magyar Honvédség légerejét. Legutóbb áprilisban landolt két, szintén új gyártású SAAB vadászbombázó a repülődandár bázisán.

 A négy további Gripen vadászgépre vonatkozó szerződés a Försvarets Materielverk (FMV, Svéd Védelmi Anyagi Igazgatóság) és a magyar kormány között 2001 decemberében aláírt, eredeti megállapodás módosításának része. Az eredeti kontraktus tizennégy Gripen C/D vadászgépre vonatkozott, amelyet a kormány a Magyar Légierő számára szerzett be. Az eredeti, tizennégy Saab Gripen, beleértve a cseregépeket is, a lízingszerződés lejártával, 2026 elején teljes egészében a Magyar Légierő tulajdonába került. A Saab 2026 és 2036 között továbbra is támogatást és logisztikát biztosít a Gripen-flotta számára.

20251112 Litvánia Siauliai katonai repülőtér NATO Balti misszió Augusztus 1-je óta négy hónapon keresztül a spanyolokkal együtt Magyarország felel a balti államok légtérvédelméért. A balti misszió során a magyar katonák, illetve a kecskeméti Gripenek Litvánia, Lettország és Észtország biztonságáért hajtanak végre szolgálatot. Erre azért van szükség, mert a balti államoknak nincsenek vadászgépeik, így 2004-es NATO csatlakozásuk óta légtérvédelmüket a szövetséges látják el. Oroszország szomszédságában jelenleg ez számít a legveszélyesebb NATO-missziónak. Fotó: Pozsgai Ákos PÁ Petőfi Népe PN A képen: Gripen vadászgép
Magyar Gripenek is védik időközönként a Balti légteret Fotó: Pozsgai Ákos

Borítókép: A szovjet gyártású katonai helikopterek elbúcsúztak a szolgálattól Fotó: Honvedelem.hu

 

 

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