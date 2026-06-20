A Milek mennek, a Gripenek jönnek

Még egy kis időt kaptak



A 2016-ra megmaradt régi szovjet eredetű helikoptereket Oroszországban újították fel, öt darab Mi–17-es szállító és nyolc darab Mi–24-es harcihelikopter újulhatott meg némi korszerűsítés mellett. A gépekre nyolc év vagy kétezer repült óra garanciát vállalt a gyártó, ami mostanra lejárt.



A Mi–17-es és Mi–24-es helikopterek feladatait a közelmúltban szolgálatban állított 19 darab Airbus H145M könnyű és 16 darab H225M közepes katonai forgószárnyas vette át.

A kisebbik utód, az Airbus H145M Fotó: Polyák Attila

Griffek érkeznek

Jövő héten két új Gripen vadászgép érkezik a kecskeméti repülőbázisra, tovább erősítve a Magyar Honvédség légerejét. Legutóbb áprilisban landolt két, szintén új gyártású SAAB vadászbombázó a repülődandár bázisán.

A négy további Gripen vadászgépre vonatkozó szerződés a Försvarets Materielverk (FMV, Svéd Védelmi Anyagi Igazgatóság) és a magyar kormány között 2001 decemberében aláírt, eredeti megállapodás módosításának része. Az eredeti kontraktus tizennégy Gripen C/D vadászgépre vonatkozott, amelyet a kormány a Magyar Légierő számára szerzett be. Az eredeti, tizennégy Saab Gripen, beleértve a cseregépeket is, a lízingszerződés lejártával, 2026 elején teljes egészében a Magyar Légierő tulajdonába került. A Saab 2026 és 2036 között továbbra is támogatást és logisztikát biztosít a Gripen-flotta számára.

Magyar Gripenek is védik időközönként a Balti légteret Fotó: Pozsgai Ákos

Borítókép: A szovjet gyártású katonai helikopterek elbúcsúztak a szolgálattól Fotó: Honvedelem.hu