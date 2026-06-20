Tovább tartanák rács mögött az embervadászt

Külön nyomozócsoport

Az összes áldozat közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek, azonban többüknél fennállt az életveszélyes sérülés lehetősége is. Például több sértett kettő–hét centiméteres repesztett sebzéseket, duzzanattal és bevérzéssel kísért zúzódásokat szerzett. Egyiküknek darabos ujjtörése, egy másiknak singcsonttörése volt. A sérülések között volt agyrázkódás, valamint darabos szemüreg- és arcüregtörés is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) már az első támadás után külön nyomozócsoportot állított fel.

A nyomozók szerint a sértetteket kizárólag a ruházatuk kötötte össze, ugyanis olyan ruhadarabokat viseltek, amiket bárki hordhat, fekete bakancsot vagy katonai, terepmintájú ruhát, amelyek azt sugallhatták a támadóknak, hogy esetleg szélsőjobboldali emberek, akik a kitörés napjára érkeztek Budapestre. Azt is megállapították, hogy a bűncselekmények elkövetése egy húszfős külföldi, leginkább német elkövetői körhöz köthető.

Folyamatban a nyomozás

A rendőrök közvetlenül a támadások után három antifát követni kezdtek, és 48 órán belül a belvárosban elfogták őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera és gázspray volt náluk.

A Fővárosi Főügyészség az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, a német férfit és a szintén német állampolgárságú nőt pedig bűnszervezetben részvétel bűntettével vádolta meg 2023 októberében. Az egyik német vádlott beismerte bűnösségét, három évet kapott. Az olasz nő, aki ellen vádat emeltek, az azóta jól ismert, a magyar börtönkörülményekre panaszkodó Ilaria Salis, aki az EP-mandátumának köszönhetően megúszta a felelősségre vonást.

Később újabb támadókat azonosítottak, köztük Maja T-t. Őt bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg az ügyészség. A nembináris Maja T. ügyében február elején hozott nem jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság, nyolc évet kapott. Az Antifa-támadásokkal összefüggésben kerestük a rendőrséget is, azt a választ kaptuk, hogy a nyomozás folyamatban van, jelenleg 13 fővel szemben adtak ki elfogatóparancsot.