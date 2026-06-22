Takács Péter: A betegjogok védelme nem sérülhet a kórházak nyilvánosságának bővítésével

Nyitottabb kommunikációt ígér az új egészségügyi vezetés

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormányzat új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi dolgozók számára.

A tárcavezető közölte: a jövő héten hivatalosan is utasítja a kórházak, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit arra, hogy biztosítsanak nagyobb teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatásnak.

A miniszter bejegyzésében arról írt, tudomására jutott, hogy egy online médium egy fővárosi pszichiátriai osztály mindennapi működését mutatja be, megszólaltatva az ott dolgozó orvosokat és szakdolgozókat.

Ez fontos és jó gyakorlat

– fogalmazott. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a társadalom valós képet kapjon a magyar egészségügy helyzetéről.

A kampányban is megígértük: ki fogjuk nyitni a kórházak kapuit a média és a sajtó munkatársai előtt, hogy a társadalom tárgyszerű, szakmai és jóhiszemű képet kaphasson a magyar egészségügy valós állapotáról

– írta. A miniszter szerint a szélesebb közvéleménynek joga van tudni, milyen körülmények között működik az egészségügy, milyen problémákat örökölt az új vezetés, és melyek azok a jó gyakorlatok, amelyekre építeni lehet.

Kiemelte: a cél nem a félelemkeltés vagy a hibáztatás, hanem az egészségügyi dolgozók munkájának hiteles bemutatása. A tárcavezető egyértelművé tette azt is, hogy azokat az egészségügyi dolgozókat, akik jóhiszeműen, tárgyszerűen, a betegek jogait és méltóságát tiszteletben tartva szólalnak meg, semmilyen retorzió nem érheti.