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Takács Péter: A betegjogok védelme nem sérülhet a kórházak nyilvánosságának bővítésével

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A betegjogok védelmét és a gyógyító munka zavartalanságának biztosítását kérte számon Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszteren Takács Péter. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a kórházak nagyobb nyilvánossága önmagában támogatható, ugyanakkor a sajtó jelenléte nem mehet a betegek méltóságának és az egészségügyi dolgozók munkájának rovására.

Gábor Márton
2026. 06. 22. 15:57
Fotó: Polyák Attila
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Nyitottabb kommunikációt ígér az új egészségügyi vezetés

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormányzat új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi dolgozók számára.

A tárcavezető közölte: a jövő héten hivatalosan is utasítja a kórházak, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit arra, hogy biztosítsanak nagyobb teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatásnak.

A miniszter bejegyzésében arról írt, tudomására jutott, hogy egy online médium egy fővárosi pszichiátriai osztály mindennapi működését mutatja be, megszólaltatva az ott dolgozó orvosokat és szakdolgozókat.

Ez fontos és jó gyakorlat

 – fogalmazott. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a társadalom valós képet kapjon a magyar egészségügy helyzetéről.

A kampányban is megígértük: ki fogjuk nyitni a kórházak kapuit a média és a sajtó munkatársai előtt, hogy a társadalom tárgyszerű, szakmai és jóhiszemű képet kaphasson a magyar egészségügy valós állapotáról

 – írta. A miniszter szerint a szélesebb közvéleménynek joga van tudni, milyen körülmények között működik az egészségügy, milyen problémákat örökölt az új vezetés, és melyek azok a jó gyakorlatok, amelyekre építeni lehet.

Kiemelte: a cél nem a félelemkeltés vagy a hibáztatás, hanem az egészségügyi dolgozók munkájának hiteles bemutatása. A tárcavezető egyértelművé tette azt is, hogy azokat az egészségügyi dolgozókat, akik jóhiszeműen, tárgyszerűen, a betegek jogait és méltóságát tiszteletben tartva szólalnak meg, semmilyen retorzió nem érheti.

Borítókép: Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: Polyák Attila)

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