Traffipaxok: az államé a bevétel, a fővárosi Fidesz visszakérné a felét

A frakció szerint a főváros több pontján romlottak a közállapotok, ezért nagyobb és láthatóbb rendészeti jelenlétre van szükség. A javaslat szerint a traffipaxokból származó, önkormányzatnál maradó bírságbevételeket részben egy úgynevezett Budapest-pótlék finanszírozására fordítanák, amely a rendészeti dolgozók megtartását és megbecsülését szolgálná.

A csomag része továbbá a térgondnoki hálózat fejlesztése is, elsőként az Etele tér és más kiemelt közlekedési csomópontok térségében.

Hőségriadó: az állatok védelmére figyelmeztetnek

A háttérbeszélgetésen külön hangsúlyt kapott az állatvédelem kérdése is. A frakció a jelenlegi hőségriadós időszakban rendkívüli figyelemfelhívó kampányt indít annak érdekében, hogy a gazdák és az állattartók fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságára.

Szepesfalvy Anna szerint a tartósan magas hőmérséklet nemcsak az emberek, hanem az állatok számára is komoly veszélyt jelent. Hangsúlyozta: a megelőzés és a folyamatos tájékoztatás közös társadalmi felelősség, ezért minden rendelkezésre álló kommunikációs csatornán igyekeznek felhívni a figyelmet a veszélyekre.

Egységes tarifarendszert kérnek a taxisok

A fővárosi taxis szektor helyzete szintén napirendre kerül a közgyűlésben. A frakcióvezető kiemelte: a különböző taxis szervezetek hosszú idő után közös álláspontra jutottak, és egységes tarifajavaslatot dolgoztak ki.

A szakmai szervezetek hivatalos levélben fordultak a főpolgármesterhez és a frakcióvezetőkhöz, kezdeményezve, hogy

a tarifaemelés részleteiről mielőbb kezdődjenek meg az egyeztetések.

A Fidesz–KDNP szerint a budapesti taxisok megélhetése nem tűr halasztást, ezért rövid távon szükséges a tarifák korrekciója, függetlenül attól, hogy a szektor jövőjét érintő egyéb szabályozási kérdésekben később születnek meg a döntések.

Emlékhelyet kaphat Scherer Péter a Margit-szigeten

A frakció kulturális kezdeményezésként emlékhely létesítését is javasolja a közelmúltban elhunyt Jászai Mari-díjas színművész, Scherer Péter tiszteletére.