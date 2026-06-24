Traffipaxok: az államé a bevétel, a fővárosi Fidesz visszakérné a felét

A frakció szerint a főváros több pontján romlottak a közállapotok, ezért nagyobb és láthatóbb rendészeti jelenlétre van szükség. A javaslat szerint a traffipaxokból származó, önkormányzatnál maradó bírságbevételeket részben egy úgynevezett Budapest-pótlék finanszírozására fordítanák, amely a rendészeti dolgozók megtartását és megbecsülését szolgálná.
A csomag része továbbá a térgondnoki hálózat fejlesztése is, elsőként az Etele tér és más kiemelt közlekedési csomópontok térségében.
Hőségriadó: az állatok védelmére figyelmeztetnek
A háttérbeszélgetésen külön hangsúlyt kapott az állatvédelem kérdése is. A frakció a jelenlegi hőségriadós időszakban rendkívüli figyelemfelhívó kampányt indít annak érdekében, hogy a gazdák és az állattartók fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságára.
Szepesfalvy Anna szerint a tartósan magas hőmérséklet nemcsak az emberek, hanem az állatok számára is komoly veszélyt jelent. Hangsúlyozta: a megelőzés és a folyamatos tájékoztatás közös társadalmi felelősség, ezért minden rendelkezésre álló kommunikációs csatornán igyekeznek felhívni a figyelmet a veszélyekre.
Egységes tarifarendszert kérnek a taxisok
A fővárosi taxis szektor helyzete szintén napirendre kerül a közgyűlésben. A frakcióvezető kiemelte: a különböző taxis szervezetek hosszú idő után közös álláspontra jutottak, és egységes tarifajavaslatot dolgoztak ki.
A szakmai szervezetek hivatalos levélben fordultak a főpolgármesterhez és a frakcióvezetőkhöz, kezdeményezve, hogy
a tarifaemelés részleteiről mielőbb kezdődjenek meg az egyeztetések.
A Fidesz–KDNP szerint a budapesti taxisok megélhetése nem tűr halasztást, ezért rövid távon szükséges a tarifák korrekciója, függetlenül attól, hogy a szektor jövőjét érintő egyéb szabályozási kérdésekben később születnek meg a döntések.
Emlékhelyet kaphat Scherer Péter a Margit-szigeten
A frakció kulturális kezdeményezésként emlékhely létesítését is javasolja a közelmúltban elhunyt Jászai Mari-díjas színművész, Scherer Péter tiszteletére.
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