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Traffipaxok: az államé a bevétel, a fővárosi Fidesz visszakérné a felét

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A budapesti közbiztonság megerősítését, a traffipaxokból származó bírságbevételek igazságosabb elosztását és a taxisok egységes tarifarendszerének támogatását célzó javaslatcsomaggal készül a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére a Fidesz–KDNP frakciója. Szepesfalvy Anna frakcióvezető háttérbeszélgetésen ismertette azokat az előterjesztéseket, amelyek a rendteremtéstől az állatvédelmen át egészen egy új kulturális emlékhely létrehozásáig több fontos fővárosi ügyet érintenek.

Gábor Márton
2026. 06. 24. 14:54
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A frakció szerint a főváros több pontján romlottak a közállapotok, ezért nagyobb és láthatóbb rendészeti jelenlétre van szükség. A javaslat szerint a traffipaxokból származó, önkormányzatnál maradó bírságbevételeket részben egy úgynevezett Budapest-pótlék finanszírozására fordítanák, amely a rendészeti dolgozók megtartását és megbecsülését szolgálná.

A csomag része továbbá a térgondnoki hálózat fejlesztése is, elsőként az Etele tér és más kiemelt közlekedési csomópontok térségében.

Hőségriadó: az állatok védelmére figyelmeztetnek

A háttérbeszélgetésen külön hangsúlyt kapott az állatvédelem kérdése is. A frakció a jelenlegi hőségriadós időszakban rendkívüli figyelemfelhívó kampányt indít annak érdekében, hogy a gazdák és az állattartók fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságára.

Szepesfalvy Anna szerint a tartósan magas hőmérséklet nemcsak az emberek, hanem az állatok számára is komoly veszélyt jelent. Hangsúlyozta: a megelőzés és a folyamatos tájékoztatás közös társadalmi felelősség, ezért minden rendelkezésre álló kommunikációs csatornán igyekeznek felhívni a figyelmet a veszélyekre.

Egységes tarifarendszert kérnek a taxisok

A fővárosi taxis szektor helyzete szintén napirendre kerül a közgyűlésben. A frakcióvezető kiemelte: a különböző taxis szervezetek hosszú idő után közös álláspontra jutottak, és egységes tarifajavaslatot dolgoztak ki.

A szakmai szervezetek hivatalos levélben fordultak a főpolgármesterhez és a frakcióvezetőkhöz, kezdeményezve, hogy 

a tarifaemelés részleteiről mielőbb kezdődjenek meg az egyeztetések.

A Fidesz–KDNP szerint a budapesti taxisok megélhetése nem tűr halasztást, ezért rövid távon szükséges a tarifák korrekciója, függetlenül attól, hogy a szektor jövőjét érintő egyéb szabályozási kérdésekben később születnek meg a döntések.

Emlékhelyet kaphat Scherer Péter a Margit-szigeten

A frakció kulturális kezdeményezésként emlékhely létesítését is javasolja a közelmúltban elhunyt Jászai Mari-díjas színművész, Scherer Péter tiszteletére.

A családdal egyeztetve a Margit-szigeten helyeznének el emléktáblát vagy emlékpadot. A tervek szerint az emlékhely a művész által különösen kedvelt platánfák közelében kapna helyet.

A kezdeményezők szerint a Margit-sziget méltó helyszín lehet arra, hogy Budapest hosszú távon is megőrizze a több mint négy évtizedes pályafutásával maradandót alkotó művész emlékét.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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