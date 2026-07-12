Fontos dolgot kell megtennie annak, aki ott akar lenni Orbán Viktor beszédén

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Baranyai Gábor
2026. 07. 12. 9:28
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Dani Áron
idezojelekMMA Irodalmi Tagozat

Nem beszélni kellene róla, hanem csinálni

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Ha így folytatjuk, lehet, tényleg sikerül betemetni azokat a csúf árkokat – egymás hullájával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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