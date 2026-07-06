ruff bálintországgyűlésMagyar Péter

Magyar Péter nélkül ülésezik az Országgyűlés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb rendkívüli parlamenti ülés lesz ma és holnap. A napirend egyik legfontosabb pontja az ügynökakták nyilvánosságát érintő szabályozás módosítása lehet, emellett a pedagógusok teljesítményértékeléséről, a Magyar Fejlesztési Bankot érintő változásokról és több más törvényjavaslatról is tárgyalnának. Miniszterelnökké választása óta először Magyar Péter nem vesz részt az ülésen, napirend előtt Vitézy Dávid szólal fel helyette.

Magyar Nemzet
2026. 07. 06. 5:50
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Sándor-palota nem asszisztál Magyarék puccskísérletéhez

Fontos megjegyezni, hogy Magyar Péter szombaton a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nevében benyújtotta az Országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, ezt a házelnök egyelőre nem tűzte napirendre, várhatóan a miniszterelnök távollétében már nem is fogja. 

Magyar Péter egy hét múlva, hétfőn tér vissza a parlamentbe, már előre jelezte, hogy akkor fel is fog szólalni napirend előtt. Várhatóan ezen a héten kerül majd napirendre az alaptörvény 17. módosítása is. 

A módosítások főbb pontjai többek között: a 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, illetve hetven éves életkori határt vezetnek be az alkotmánybírók számára. 

A módosítással összefüggésben egyre több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász fogalmaz meg kritikát. A kifogások ugyan részben eltérő hangsúlyokkal jelennek meg, de több ponton is közös nevezőre jutnak: szerintük a kormány túl rövid időt biztosított a társadalmi egyeztetésre, több jelentős alkotmányos kérdés esetében hiányzik a részletes indokolás, illetve olyan változtatások is szerepelnek a tervezetben, amelyekről szélesebb körű alkotmányozási folyamatban kellene dönteni. Sulyok Tamás köztársasági elnök egy lengyel lapnak adott vasárnapi interjújában alkotmányos puccskísérletnek nevezte Magyarék alaptörvény-módosítását, amihez a Sándor-palota nem asszisztál. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekalaptörvény

Magyarország fölgyújtása

Pilhál Tamás avatarja

Tehát az első fáklyákat elhajította a magyar Néró. A következmények sajnos sejthetők: lángba borul a hazánk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu