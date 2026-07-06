Magyar Péter nélkül ülésezik az Országgyűlés

A Sándor-palota nem asszisztál Magyarék puccskísérletéhez

Fontos megjegyezni, hogy Magyar Péter szombaton a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nevében benyújtotta az Országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, ezt a házelnök egyelőre nem tűzte napirendre, várhatóan a miniszterelnök távollétében már nem is fogja.

Magyar Péter egy hét múlva, hétfőn tér vissza a parlamentbe, már előre jelezte, hogy akkor fel is fog szólalni napirend előtt. Várhatóan ezen a héten kerül majd napirendre az alaptörvény 17. módosítása is.

A módosítások főbb pontjai többek között: a 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, illetve hetven éves életkori határt vezetnek be az alkotmánybírók számára.

A módosítással összefüggésben egyre több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász fogalmaz meg kritikát. A kifogások ugyan részben eltérő hangsúlyokkal jelennek meg, de több ponton is közös nevezőre jutnak: szerintük a kormány túl rövid időt biztosított a társadalmi egyeztetésre, több jelentős alkotmányos kérdés esetében hiányzik a részletes indokolás, illetve olyan változtatások is szerepelnek a tervezetben, amelyekről szélesebb körű alkotmányozási folyamatban kellene dönteni. Sulyok Tamás köztársasági elnök egy lengyel lapnak adott vasárnapi interjújában alkotmányos puccskísérletnek nevezte Magyarék alaptörvény-módosítását, amihez a Sándor-palota nem asszisztál.