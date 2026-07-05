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Sulyok TamásTisza-kormányMagyar Péter

Sulyok Tamás a lengyel sajtónak: Jogilag teljesen elfogadhatatlan a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási javaslata

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Sulyok Tamás köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjújában azt mondta, hogy a megbízatásának egyoldalú, törvényi úton történő megszüntetését célzó javaslatot semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni. A Sándor-palota nem asszisztál a kormány alkotmányos puccskísérletéhez.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 05. 13:01
Fotó: Németh András Péter
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Válaszul a Sándor-palota nemrég az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, a Velencei Bizottsághoz fordult segítségért. A nemzetközi szervezet delegációja a napokban Budapesten járt, hogy közvetlenül tájékozódjon a kialakult alkotmányos krízisről és a kormány jogtipró szándékairól.

Még a balliberális jogvédők is túlzásnak tartják a Tisza-kormány jogalkotási módszereit (Fotó: Németh András Péter)
Még a balliberális jogvédők is túlzásnak tartják a Tisza-kormány jogalkotási módszereit (Fotó: Németh András Péter)

Intézményi rombolás

Miközben a kormány azt állítja, hogy az alaptörvény-módosítás a demokratikus államműködést szolgálja, a valóságban a 12 pontból álló csomag az állami stabilitás alapjait veri szét. A javaslat részeként a kabinet nemcsak a köztársasági elnököt akarja ellehetetleníteni, hanem

  • 70 éves felső korhatár bevezetésével politikai tisztogatást hajtana végre az Alkotmánybíróságon.
  • Eltörölné a Költségvetési Tanács vétójogát, teljesen védtelenné téve a költségvetési fegyelmet és a gazdasági stabilitást.
  • Szimbolikus pótcselekvésként, jelentős állami és adófizetői költségek árán visszanevezné a vármegyéket megyékre.
  • Ugyancsak sokat vitatott pontja volt az eddigi tervezetnek, hogy korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának a hosszát. Magyar Péter ebből sem enged, ugyanis tudatta, hogy 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlát írnak elő a parlamenti képviselőknek. Ez a képviselői mandátumkorlát a mostani Országgyűlést nem érinti, de a jövőbeni választásokon már alkalmazandó lesz.

A napokban számoltunk be arról is, hogy lapunk levélben kereste meg az Európai Bizottságot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Brüsszel központjában mit gondol Ursula von der Leyen és csapata a Tisza-kormány jogalkotási módszereiről. Nos, az Európai Bizottság azóta is némasági fogadalmat tett. Hogy ennek milyen okai lehetnek, azt ebben a cikkben taglaltuk.

 

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