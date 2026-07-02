Borítókép: Sulyok Tamás és a Velencei Bizottság delegációja (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)
Megérkezett Budapestre a Velencei Bizottság küldöttsége, Sulyok Tamás már fogadta őket
A Sándor-palotában fogadta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság vezetőit. A találkozó középpontjában az államfő május végén kezdeményezett eljárása állt, amelyben az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének közreműködését kérte a választásokat követően kialakult közjogi vita rendezéséhez.
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