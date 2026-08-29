Bírósághoz fordul Áder János a Kék Bolygó Alapítvány miatt

Áder János veszélyes precedensnek nevezte az alapítvány megszüntetését. Mostantól ugyanis, ha a korábbi kormány által megítélt támogatásról azt gondolja Magyar Péter, hogy nem volt jogos, akkor azt egyetlen tollvonással, mindenféle jogi eljárást mellőzve vissza lehet venni.

Ez érintheti például a napelem telepítésére vagy gépjármű vásárlására támogatásban részesült családokat, az agrárvállalkozásokat, akik föld alapú támogatást kaptak, és az uniós vagy hazai költségvetésből forrást kapott vállalkozásokat – tette hozzá.

Ez pedig a jogbiztonság és a jogállam végét jelenti

– írta Áder János, jelezve: ezért döntött úgy, hogy volt köztársasági elnökként kötelessége ezt a csatát megvívni és a bírósághoz fordulni.