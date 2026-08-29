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Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója már árulja a tiszás ereklyéit

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Bírósághoz fordul Áder János a Kék Bolygó Alapítvány miatt

áder jánosbíróságkék bolygó klímavédelmi alapítványMagyar Péter

Bírósághoz fordul Áder János a Kék Bolygó Alapítvány miatt

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Magyar Péter veszélyes precedenst teremt.

Gidró Kriszta
2026. 08. 29. 8:37
Fotó: Polyák Attila
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Áder János veszélyes precedensnek nevezte az alapítvány megszüntetését. Mostantól ugyanis, ha a korábbi kormány által megítélt támogatásról azt gondolja Magyar Péter, hogy nem volt jogos, akkor azt egyetlen tollvonással, mindenféle jogi eljárást mellőzve vissza lehet venni.

Ez érintheti például a napelem telepítésére vagy gépjármű vásárlására támogatásban részesült családokat, az agrárvállalkozásokat, akik föld alapú támogatást kaptak, és az uniós vagy hazai költségvetésből forrást kapott vállalkozásokat – tette hozzá.

Ez pedig a jogbiztonság és a jogállam végét jelenti

– írta Áder János, jelezve: ezért döntött úgy, hogy volt köztársasági elnökként kötelessége ezt a csatát megvívni és a bírósághoz fordulni.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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