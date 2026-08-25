Elég volt a látványos bénázásból, zárt ülésen folytatja az NVVH vezetőinek kiválasztását a Tisza Párt

Emlékezetes, hétfőn egy közleményben a Tisza-frakció kihirdette, hogy kiket jelölnek az új ügyészségi jogkörökkel felruházni kívánt hivatal vezetőinek:

az NVVH elnöki posztjára: Sárvári Nicholas;

nyomozati elnökhelyettesnek: dr. Braun Róbert;

közpénzügyi elnökhelyettesnek: dr. Barabás Zoltán.

A tiszások jelöltje állítja, a sajtóból értesült a jelöléséről. Fotó: Polyák Attila

Ezt a nyilvánosságban mindenki úgy értékelte, hogy a pályázati szakasz végén rövidre is zárná a kérdést a Tisza, hiszen kétharmados parlamenti felhatalmazással azt választanak meg elnöknek és elnökhelyettesnek, akit csak akarnak.

Hantosi István, az igazságügyi bizottság tiszás elnöke kedd reggel úgy magyarázkodott, hogy rosszul fogalmaztak a közlemményben, és Sárvári Nicholas is pályázott, csak épp nem került be a top3-ba a pontozásnál. Viszont miután az egyik kiválasztott jelölt visszalépett, a Tisza Párt beemelte Sárvári Nicholast a harmadik helyre (állítólag egyébként pont negyedik volt a pontozás után a tiszások jelöltje).

Hantosi Istvánék inkább bezárkóznak. Fotó: Polyák Attila

A bénázáson mindenki kiakadt, a 444-en is arról jelent meg cikk, hogy átláthatatlan katyvasz lett az NVVH vezetőinek kiválasztásából, Magyar Péter miniszterelnök pedig egy kommenttel próbálta menteni a helyzetet.