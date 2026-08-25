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Schiffer András megsemmisítő véleményt mondott a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki posztjára pályázó jelöltekről

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Elég volt a látványos bénázásból, zárt ülésen folytatja az NVVH vezetőinek kiválasztását a Tisza Párt

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Elég volt a bakiparádéból, inkább bezárkóznak a tiszások, miután átláthatatlan katyvasszá züllesztették az NVVH vezetőinek kiválasztási folyamatát. Hantosi István bizottsági elnök vasárnap még nem ezt ígérte, úgy tűnik változtatnia kellett.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 25. 17:00
Fotó: Polyák Attila
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Emlékezetes, hétfőn egy közleményben a Tisza-frakció kihirdette, hogy kiket jelölnek az új ügyészségi jogkörökkel felruházni kívánt hivatal vezetőinek:

  • az NVVH elnöki posztjára: Sárvári Nicholas;
  • nyomozati elnökhelyettesnek: dr. Braun Róbert;
  • közpénzügyi elnökhelyettesnek: dr. Barabás Zoltán.
Tisza frakció jelöltje, Sárvári Nicholas a meghallgatáson Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére jelölt meghallgatása
A tiszások jelöltje állítja, a sajtóból értesült a jelöléséről. Fotó: Polyák Attila

Ezt a nyilvánosságban mindenki úgy értékelte, hogy a pályázati szakasz végén rövidre is zárná a kérdést a Tisza, hiszen kétharmados parlamenti  felhatalmazással azt választanak meg elnöknek és elnökhelyettesnek, akit csak akarnak. 

Hantosi István, az igazságügyi bizottság tiszás elnöke kedd reggel úgy magyarázkodott, hogy rosszul fogalmaztak a közlemményben, és Sárvári Nicholas is pályázott, csak épp nem került be a top3-ba a pontozásnál. Viszont miután az egyik kiválasztott jelölt visszalépett, a Tisza Párt beemelte Sárvári Nicholast a harmadik helyre (állítólag egyébként pont negyedik volt a pontozás után a tiszások jelöltje). 

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülése Budapest, 2026. augusztus 25. Hantosi István, a bizottság Tisza párti elnöke (b) Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére jelölt meghallgatásán
Hantosi Istvánék inkább bezárkóznak. Fotó: Polyák Attila

A bénázáson mindenki kiakadt, a 444-en is arról jelent meg cikk, hogy átláthatatlan katyvasz lett az NVVH vezetőinek kiválasztásából, Magyar Péter miniszterelnök pedig egy kommenttel próbálta menteni a helyzetet. 

A Tisza-frakció, közleménye szerint gyorsan taktikát is váltott, habár Hantosi István vasárnapi beharangozójában még arról volt szó, hogy szerdán is nyílt ülésen tárgyalnak, ebből mégsem lesz semmi. – A bizottság a mai meghallgatások után dönti el, hogy kit támogat a pályázók közül, illetve kedden délután és szerda délelőtt hasonló feltételek mellett - zárt ülésen - folytatódnak a meghallgatások az elnökhelyettesi pozíciókkal – zárták rövidre mai közleményüket. 

Borítókép: Nyílt ülésen hallgatja meg Unger Annát az igazságügyi bizottság, ilyen többet nem lesz. Fotó: Polyák Attila

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