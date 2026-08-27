Közel 120 millió forinttal segíti a rászorultakat a Pro Filii Alapítvány

A pályázati keretek között zajló programnak köszönhetően a civil és nonprofit szervezetek jelentős része egészségügyi célú eszközfejlesztést valósíthat meg. Az „Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért Alapítvány” lélegeztetőgépet szerezhet be, a Cisztás Fibrózis Betegek Egyesülete korszerűsítheti a kórtermi ágyakat, „A Meddőség Eredményesebb Kezeléséért és a Csontritkulás Megelőzéséért” Alapítvány pedig korszerű szülészeti eszközökkel bővülhet. Az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány ápolási segédeszközök beszerzésével könnyítheti meg a mozgáskorlátozottak és gondozóik mindennapjait.

A 2026. évi harmadik negyedévben beérkezett pályázati anyagokról szóló kuratóriumi döntés eredménye a www.profilii.hu internetes oldalon olvasható.