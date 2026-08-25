Újabb személyi kérdésben hátrált meg a Tisza

Rápli Róbert (Tisza) bizottsági tag a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot.

A szervezetek álláspontja szerint a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek - tette hozzá.

A Tisza Párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni - emelte ki a képviselő, és azt javasolta, hogy halasszák el a meghallgatást, amit a bizottság többsége támogatott.

A halasztásra azután került sor, hogy tegnap tiltakozott a balliberális Magyar Újságírók Országos Szövetség (MÚOSZ), ugyanis szakmailag megkérdőjelezhetőnek, így jogilag kifogásolhatónak tartja az eljárást, amellyel Bayer Judit médiajogász, kutató, Sükösd Miklós szociológus, médiakutató és Kollár Árpád költő, irodalomszervező lett a három médiaszakmai jelölt, aki bekerülhet vagy lehet hogy már csak bekerülhetett volna a Független Közmédia Testületbe.