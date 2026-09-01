Újabb budapesti kerületben tilthatják be az Airbnb-t

A budavári kezdeményezés egyébként illeszkedik a budapesti kerületekben tapasztalható szigorodó tendenciába. Józsefvárosban például a jelenlegi, 3,5 százalékos kerületi plafon fenntartása mellett új Airbnb-engedélyek kiadását sem tervezik,

miközben a társasházaknak is nagyobb beleszólást adnának a rövid távú lakáskiadásba.

A legszigorúbb budapesti szabályozást jelenleg Terézvárosban alkalmazzák, ahol 2026. január 1-jétől teljes egészében megtiltották a rövid távú lakáskiadást. A VI. kerületben a döntést korábban helyi ügydöntő szavazás előzte meg.

Év végén lejár a moratórium

A kérdés országos szinten sem új. A kormány 2025-re és 2026-ra moratóriumot vezetett be, amelynek értelmében Budapest közigazgatási területén nem lehetett új magánszálláshelyet nyilvántartásba venni. Azok azonban, akik 2024. december 31-ig benyújtották szálláshely-minősítési kérelmüket, még megszerezhették a működéshez szükséges engedélyt.

A rövid távú lakáskiadás adóterhei is emelkedtek: 2025-től azokon a településeken, ahol a tárgyévet megelőző második évben a vendégéjszakák száma meghaladta a kétmilliót, a lakószobánként fizetendő éves átalányadó 38 400 forintról 150 ezer forintra nőtt. Budapest az adatok szerint ebbe a körbe tartozik.

A Budavári Önkormányzat mostani szavazása így arról is szól, hogy az országos moratórium lejárta után a főváros egyik legfontosabb turisztikai kerületében teljes tiltás, vagy egy szigorúbb, de a működést továbbra is lehetővé tevő szabályozás következzen.