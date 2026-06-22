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Újabb kerületben szigorodik az Airbnb szabályozása

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Józsefvárosban is szigorúbb szabályozás alá kerülhet az Airbnb típusú lakáskiadás: a kerület nem ad ki új engedélyeket, korlátozza a rövid távú szálláshelyek arányát, és a társasházaknak is vétójogot biztosítana. A VIII. kerület ezzel Terézváros után Budapest második legszigorúbb Airbnb-szabályozását vezetheti be.

Gábor Márton
2026. 06. 22. 10:27
Fotó: Bach Máté
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A VIII. kerület lépése szervesen illeszkedik a fővárosi Airbnb-szabályozás szigorodó trendjébe.

Mint ismert, a VI. kerületi képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy 2026. január 1-jétől teljes egészében megtiltja a rövid távú lakáskiadást Terézvárosban. A döntés alapját a helyi lakosok ügydöntő szavazása adta, amelyen több mint hatezren vettek részt.

Soproni Tamás polgármester akkor hangsúlyozta: a változtatás célja, hogy a kerület visszaszerezze lakójellegét, és a terézvárosiak számára fontosabb az otthonuk nyugalma, mint a rövid távú lakáskiadásból származó bevétel.

A terézvárosi szabályozás jelenleg a legszigorúbb Magyarországon, a most bejelentett józsefvárosi intézkedések pedig a második helyre emelhetik a VIII. kerületet.

Országos szinten is szigorodik a szabályozás

A kormány korábban kétéves moratóriumot vezetett be az Airbnb-típusú lakáskiadásokra: 2025-ben és 2026-ban Budapest közigazgatási területén nem lehet új magánszálláshelyet nyilvántartásba venni.

Azok a szolgáltatók azonban, akik 2024. december 31-ig benyújtották szálláshely-minősítési kérelmüket, még megszerezhették a működési engedélyt.

Emellett 2025-től jelentősen emelkedett a rövid távú lakáskiadás után fizetendő átalányadó is. Azokon a településeken, ahol a tárgyévet megelőző második évben a vendégéjszakák száma meghaladta a kétmilliót, a lakószobánként fizetendő éves adó a jelenlegi 38 400 forintról 150 ezer forintra nő.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján jelenleg egyedül Budapest lépi át ezt a küszöböt: a fővárosban 2023-ban több mint 14 millió vendégéjszakát regisztráltak.

A szigorítások célja országos és helyi szinten egyaránt az, hogy mérsékeljék a lakhatási válságot, és visszaszorítsák a rövid távú lakáskiadás kedvezőtlen hatásait a leginkább érintett városrészekben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)

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