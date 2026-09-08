Borítókép: Esküt tettek a Független Közmédia Testület tagjai az Országgyűlés ülésén (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Esküt tettek a tiszás közmédia testület megválasztott tagjai
A parlament kormánypárti többsége a nyáron döntött meg a közmédia átalakításáról, amelynek részeként létrejött a Független Közmédia Testület. A szervezet kilenc tagjából hatot mai ülésén választott meg az Országgyűlés, amivel a testület megkezdheti a munkáját. A három hiányzó tag az ellenzéki frakciók jelöltjei, akiket kétszer is leszavaztak a tiszások.
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