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Kitiltották Toroczkai Lászlót a parlamenti ülésről, miután féregnek nevezte Magyar Pétert

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Nagyobb lehet a vagyonvisszaszerzés ára, mint gondolnánk

Látványosan megvédte miniszterét Magyar Péter, miközben a vármegyei önkormányzatokat támadta

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Az őszi ülésszak második napján is felszólalt napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés plenáris ülésén. A kormányfő bejelentette a Szent István program elindítását, amely a vidék fejlesztését célozza. A keddi ülés több fontos kérdésről is dönthet, miközben hétfőn már komoly indulatok feszültek egymásnak a parlamentben.

Gábor Márton
2026. 09. 08. 9:05
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Országgyűlés Magyar Péter Parlament
Magyar Péter miniszterelnök a vármegyei közgyűléseket támadta a napirend előtti felszólalásában Fotó: Hatlaczki Balázs

Megszüntetné a vármegyei közgyűléseket a Tisza

A felszólalás egyik legkeményebb része ugyanakkor nem a vidékfejlesztési programról, hanem a vármegyei önkormányzatokról szólt. Magyar Péter a vármegyei közgyűléseket élesen támadta, és azt állította, hogy azok ma már kizárólag a „szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként” működnek.

A Tisza Párt elnöke szerint a közgyűléseket „közpénz ATM-nek” használják, és azt állította, hogy az ottani szereplők uniós pályázatokon „mutyiznak”.

Havi egy-két nap és már repül is a sokmilliós fizetés a párttársaik zsebébe, közben a megye semmit sem profitál a közgyűlések munkájából

 – fogalmazott. Magyar Péter szerint a Tisza már korábban is tett lépéseket a szerinte indokolatlan közpénzköltés visszaszorítására, egyebek mellett a közgyűlési elnökök és alelnökök költségtérítésének eltörlésével, valamint a fizetések csökkentésével.

A politikus ezután váratlan bejelentést tett: közölte, hogy már dolgoznak egy olyan javaslaton, amely a jelenlegi formájukban megszüntetné a vármegyei közgyűléseket, és teljesen átalakítaná a rendszert.

Ennek a rendszernek egyszerűen véget kell vetni. Már dolgozunk azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok tíz milliárd forintot fogunk megspórolni

 – jelentette ki. 

Dúró Dóra: Lannert Judit kérjen bocsánatot!

Elsőként Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője reagált Magyar Péter felszólalására. A politikus üdvözölte, hogy a kormány a vidéki települések fejlesztését kívánja támogatni, és a Szent István Vidékfejlesztési programot is előrelépésnek nevezte. Ugyanakkor szerinte a bejelentett összeg nagyságrendje messze nem elegendő a vidéki problémák megoldására.

Dúró Dóra ugyanakkor elsősorban Magyar Péter korábbi kijelentéseit kérte számon. Felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke az előző napon azzal vádolta a Mi Hazánk képviselőit, hogy minisztériumokban saját családi cégeiknek lobbiztak.

Ön tegnap is hazug módon vádolt minket azzal, hogy minisztériumokba jártunk saját családi cégeknek lobbizni. Felszólítom: mondja meg konkrétan, hogy ki, mikor, hol, milyen cégért lobbizott. Ha nem tudja megnevezni, kérjen bocsánatot

 – fogalmazott. A Mi Hazánk politikusa azt is visszautasította, hogy pártja képviselői milliós összegeket keresnének a vármegyei közgyűlésekben, illetve hogy a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői összejátszanának.

országgyűlés Parlament plenáris ülés Dúró Dóra Jobbik
Dúró Dóra reagált a MI Hazánk Mozgalom képviseletében, miután Toroczkai Lászlót kitiltották az ülésről Fotó: Ladóczki Balázs

Dúró Dóra ezután a Tisza oktatáspolitikáját vette célba. Lannert Judit kijelentéseit idézve azt állította, hogy a szakember korábban az összes iskolaigazgató eltávolításáról, a nyelvtudással nem rendelkező tanárok elküldéséről és kisiskolák bezárásáról is beszélt.

Lannert Judit ezek után is a kormány oktatási minisztere maradhat?

 – tette fel a kérdést. A képviselő végül az egészségügy kapcsán is kérdőre vonta a kormányt. Svéd Tamás államtitkár korábbi kijelentését idézte, amely szerint az országleltár végén valószínűleg arra jutnak majd, hogy nem lehet minden településen minden ellátást fenntartani.

Rétvári Bence: Ne legyen kettős mérce a parlamentben

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában kiemelte, helyes, hogy a parlamentben nincs helye a sértő, emberi méltóságot támadó kifejezéseknek, ugyanakkor szerinte ennek minden oldalra és minden sértésre vonatkoznia kell. A politikus úgy fogalmazott: ha a „férgezés” elfogadhatatlan, akkor ugyanígy nincs helye a „maffiázásnak”, a „tolvajozásnak” és a „hazug trógerezésnek” sem.

Az ellenzéki képviselőknek sem kell ezt tűrni. Ne álljanak meg félúton. Minden esetben, amikor az emberi méltóságot sértő kifejezésről van szó, legyen következménye, ne legyen kettős mérce

 – hangsúlyozta. Rétvári Bence ezután Lannert Judit távollétét is szóvá tette. Mint mondta, a politikus a parlamenti ülésen tisztázhatta volna korábbi, nagy vitát kiváltó kijelentéseit, ám nem jelent meg.

Az, hogy nem jött be a miniszter asszony, felér egy vallomással

 – jegyezte meg a KDNP frakcióvezetője.

Országgyűlés Parlament Rétvári
Rétvári Bence emlékeztetett, Magyar Péter egyszer már bejelentette a Szent István progamot Fotó: Hatlaczki Balázs

„Három hónappal ezelőtti beszédet vettek elő”

Rétvári Bence szerint Magyar Péter Szent István-programról szóló bejelentése sem új, hiszen a Tisza Párt elnöke már júniusban ismertette azt. A KDNP politikusa úgy látja, hogy most azért került ismét elő a program, mert Magyar Péternek nem volt új mondanivalója.

Úgy látszik, nem volt mit mondani ma, ezért egy három hónappal ezelőtti beszédét elővették

 – fogalmazott. A frakcióvezető a vármegyei közgyűlések megszüntetésének tervét is élesen bírálta. Szerinte Magyar Péter politikai bosszút tervez a közgyűlésekkel szemben, és úgy vélte, hogy a Tisza Párt által hangoztatott érvek lényegében a korábbi MSZP–SZDSZ-es retorikát idézik.

Rétvári szerint különösen ellentmondásos, hogy Magyar Péter éppen azon a napon beszél a Szent István programról, amikor – szavai szerint – eltörlik a Szent Istvánhoz kötődő „vármegye” és „főispán” elnevezéseket. A KDNP frakcióvezetője ugyanakkor jelezte: támogatják, hogy a vidéki települések több fejlesztési forráshoz jussanak. Arra emlékeztetett, hogy az Orbán-kormány korábban is kiemelten kezelte a vidék fejlesztését, és példaként a bölcsődei férőhelyek bővítését hozta fel. 

Emlékeztetett, tíz év alatt több bölcsődei férőhely létesült, mint az azt megelőző időszakban összesen.

Rétvári Bence végül arra szólította fel Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a polgármesterek sértegetésével, és a politikai vitákban inkább a konkrétumokra helyezze a hangsúlyt.

Bóka János: Ez valójában Rákosi Mátyás program

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül Magyar Péter vidékfejlesztéssel kapcsolatos bejelentését. A kormánypárti politikus szerint különös ellentmondás feszül a Szent István-program elnevezése és a Tisza Párt vármegyei közgyűlések megszüntetésére vonatkozó terve között.

Van annak egy diszkrét bája, hogy meghirdeti a Szent István programot, amikor fel akarja számolni a vármegye-rendszert. Nevezzék át, ez valójában Rákosi Mátyás program

 – fogalmazott Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője ezt követően azt sorolta, hogy az Orbán-kormány az elmúlt években milyen intézkedésekkel támogatta a magyar falvakat. Emlékeztetett: mintegy 1400 falusi boltot mentettek meg a bezárástól, kiterjesztették a falugondnoki rendszert, 1200 új falubuszt szereztek be, valamint 1100 falusi óvoda és iskola felújítása valósult meg.

Bóka János szerint emellett mintegy 600 orvosi rendelőt is felújítottak, emelték a falusi hivatalnokok fizetését, a falusi csokot pedig mintegy ötvenezer ember vette igénybe. A frakcióvezető szerint mindez azt mutatja, hogy a vidék támogatása eddig is a kormány egyik fontos célja volt.

Országgyűlés Bóka János
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, inkább Rákosi Mátyásról kellene elnevezni Magyar Péter vidékfejlesztési programját Fotó: Hatlaczki Balázs

A forráselosztást is támadta

Bóka János ugyanakkor a Magyar Falu program forrásainak elosztását is élesen bírálta. Állítása szerint a kormányváltást követően olyan aránytalanságok alakultak ki a támogatások elosztásában, amelyek szerinte nehezen magyarázhatók.

Példaként azt hozta fel, hogy 

miközben Vas vármegye a források 18,5 százalékát kapta, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye részesedése kevesebb mint egy százalék volt.

A Fidesz frakcióvezetője egy konkrét esetet is említett: állítása szerint olyan település is kapott játszótér építésére támogatást, ahol mindössze egy óvodáskorú gyermek él. Bóka János Dúró Dórához és Rétvári Bencéhez hasonlóan Magyar Péter reakcióját várta Lannert Judit korábbi kijelentéseire is. A frakcióvezető szerint a Tisza Párt elnökének nemcsak a vidékfejlesztési elképzelésekről, hanem az oktatáspolitikai tervekről is világosan kellene beszélnie.

Az üzemanyagárakról terelnék el a figyelmet?

Bóka János végül azt vetette fel, hogy a Szent István program ismételt bejelentésének más politikai célja is lehet. Szerinte a Tisza Párt ezzel az üzemanyagárakról próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz frakcióvezetője közölte: a Fidesz visszahozná a védett árat, vagyis ismét intézkedne annak érdekében, hogy a magyar autósok számára mérsékeltebbek legyenek az üzemanyagárak.

Bóka János egyúttal azt is világossá tette, hogy a Fidesz nem támogatja a vármegyei közgyűlések megszüntetését. Szerinte a Tisza Párt által felvázolt átalakítás helyett a meglévő rendszert kellene működőképessé és hatékonyabbá tenni.

Magyar Péter ismét vagdalkozott

Magyar Péter viszontválaszában sem vett vissza a hangnemből. Rétvári Bence emberi méltóságról szóló felszólalására reagálva felidézte, hogy Orbán Viktor korábban poloskának nevezte politikai ellenfeleit, majd azt állította: a kormánypártoknak ezért nincs erkölcsi alapjuk számon kérni rajtuk az emberi méltóság tiszteletét.

A Tisza Párt elnöke ezután ismét élesen bírálta a vármegyei közgyűlések rendszerét. Szerinte a kormány az elmúlt években kiüresítette ezeket az intézményeket, amelyek így szerinte „ócska kifizetőhellyé” váltak.

Magyar Péter azt is kifogásolta, hogy a kormánypártok a történelmi elnevezésekhez ragaszkodnak, miközben szerinte ettől még nem lesz jobb a közigazgatás.

Nem kell visszahozni a vármegyét, a herceget, a főispánt, nem kell ahhoz visszavezetni az első éjszaka jogát, hogy legyen egy jó közigazgatás

 – fogalmazott. A politikus a vidéki Magyarország helyzetét is támadta. Több százezer lakatlan házról és kihalt településekről beszélt, majd azt állította, hogy az előző kormány nem biztosított valódi többletforrásokat a vidék számára, csupán korábbi támogatásokat címkézett át.

Országgyűlés Magyar Péter Parlament
Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter szerint a Magyar Falu Program pénzeinek elosztásáról korábban a Fidesz–KDNP választókerületi elnökeivel egyeztettek, és Gyopáros Alpár nevét is szóba hozta. Állítása szerint mindemellett az árréstop bevezetése miatt egy év alatt mintegy kilencszáz kisbolt szűnt meg.

Az államadósság és az oktatás is összecsapásba torkollott

A parlamenti szócsata az államadósság kérdésénél is folytatódott. Magyar Péter szerint Rétvári Bence összekeverte a Fidesz–KDNP tizenhat évét a Tisza-kormány időszakával, és azt állította, hogy a korábbi kormányzás alatt adósították el az országot.

Az oktatásról szólva Magyar Péter azt vetette Dúró Dóra szemére, hogy a Mi Hazánk szerinte nem tiltakozott kellőképpen, amikor az Orbán-kormány idején tanárokat távolítottak el.

A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben tették tönkre az oktatást, az egészségügyet és a közlekedést, és kijelentette: pártja szakmai pályázatokkal és a tantestületek véleményének kikérésével alakítaná át az oktatási rendszert.

Magyar Péter végül a Mi Hazánk Mozgalmat is felelőssé tette az általa kifogásolt folyamatokért, azt állítva, hogy a párt végigasszisztálta iskolák és vasúti mellékvonalak bezárását. A parlamenti vita eközben ismét személyeskedésbe fordult: a képviselők egymást vádolták sértegetéssel, politikai bosszúval és a közpénzek nem megfelelő felhasználásával, miközben a napirend előtti felszólalások középpontjában eredetileg a vidékfejlesztés és a Szent István program állt.

Hétfőn korántsem a higgadt szakmai vita dominált az ülésteremben. Az indulatok annyira elszabadultak, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök a Mi Hazánk frakcióvezetőjét, Toroczkai Lászlót ki is zárta a hét hátralévő parlamenti üléseiről. A házelnök szerint a politikus felszólalásában elfogadhatatlan, az alaptörvényben biztosított alapjogot sértő kifejezéseket használt.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

forsthoffer ágnesalaptörvénytoroczkai lászlóminiszterelnökMagyar Péter

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