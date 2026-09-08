Látványosan megvédte miniszterét Magyar Péter, miközben a vármegyei önkormányzatokat támadta

Magyar Péter miniszterelnök a vármegyei közgyűléseket támadta a napirend előtti felszólalásában Fotó: Hatlaczki Balázs

Megszüntetné a vármegyei közgyűléseket a Tisza

A felszólalás egyik legkeményebb része ugyanakkor nem a vidékfejlesztési programról, hanem a vármegyei önkormányzatokról szólt. Magyar Péter a vármegyei közgyűléseket élesen támadta, és azt állította, hogy azok ma már kizárólag a „szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként” működnek.

A Tisza Párt elnöke szerint a közgyűléseket „közpénz ATM-nek” használják, és azt állította, hogy az ottani szereplők uniós pályázatokon „mutyiznak”.

Havi egy-két nap és már repül is a sokmilliós fizetés a párttársaik zsebébe, közben a megye semmit sem profitál a közgyűlések munkájából

– fogalmazott. Magyar Péter szerint a Tisza már korábban is tett lépéseket a szerinte indokolatlan közpénzköltés visszaszorítására, egyebek mellett a közgyűlési elnökök és alelnökök költségtérítésének eltörlésével, valamint a fizetések csökkentésével.

A politikus ezután váratlan bejelentést tett: közölte, hogy már dolgoznak egy olyan javaslaton, amely a jelenlegi formájukban megszüntetné a vármegyei közgyűléseket, és teljesen átalakítaná a rendszert.

Ennek a rendszernek egyszerűen véget kell vetni. Már dolgozunk azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok tíz milliárd forintot fogunk megspórolni

– jelentette ki.

Dúró Dóra: Lannert Judit kérjen bocsánatot!

Elsőként Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője reagált Magyar Péter felszólalására. A politikus üdvözölte, hogy a kormány a vidéki települések fejlesztését kívánja támogatni, és a Szent István Vidékfejlesztési programot is előrelépésnek nevezte. Ugyanakkor szerinte a bejelentett összeg nagyságrendje messze nem elegendő a vidéki problémák megoldására.

Dúró Dóra ugyanakkor elsősorban Magyar Péter korábbi kijelentéseit kérte számon. Felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke az előző napon azzal vádolta a Mi Hazánk képviselőit, hogy minisztériumokban saját családi cégeiknek lobbiztak.

Ön tegnap is hazug módon vádolt minket azzal, hogy minisztériumokba jártunk saját családi cégeknek lobbizni. Felszólítom: mondja meg konkrétan, hogy ki, mikor, hol, milyen cégért lobbizott. Ha nem tudja megnevezni, kérjen bocsánatot

– fogalmazott. A Mi Hazánk politikusa azt is visszautasította, hogy pártja képviselői milliós összegeket keresnének a vármegyei közgyűlésekben, illetve hogy a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői összejátszanának.