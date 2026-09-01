Az uniós pénzek hazahozatala kapcsán ekézik a kommentelők Magyar Péteréket

Volt, aki amiatt aggódott, hogy mi lesz a nyugdíjakkal, de olyan hozzászóló is akadt, aki azt tette szóvá, hogy a kormány azt emeli a duplájára, aminek eddig sem volt felső határa. Ildikó pedig a be nem váltott ígéreteken bosszankodott: „Nincs semmi szégyenérzetük? Folytatják az ígéretcunamit? 1200 ígéretet tettek áprilisban, de semmi sem valósult meg… most még tetézik. Hihetetlen szánalmas bagázs”.

Dénes úgy vélte, ezzel a kormány a munkaalapú társadalomtól a segélyalapú felé veszi az irányt, Lajos szerint pedig csak a nepperek járnak jól az intézkedéssel.